房市兩大因素 1月交易量減18%

春節將至，房市買氣受季節性因素、價格不回檔兩大因素下，1月交易表現較弱，住商機構企畫研究室今（28）日發布旗下加盟店1月成交業績，全台與去年12月相比，量減18.1%，較去年同期增加8.1%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，1月份常因為農曆新年等季節性因素，成交量往往會較12月份縮小，今年過年來得早，也影響了交易狀況。

六都中，台北市較上月增加4.6%，與去年增37.7%；新北較上月減少20.0%，年增13.8%，桃園較上月減少37.5%，年減11.1%，台中較上月增加0.6%，與去年同期減少12.2%，台南較上月減少30.8%，年增4.8%，高雄較上月減少24.7%，年增14.3%。

綜觀六都今年1月表現，北市和台中房市強勁，其他區域各自表述，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，南部因過去一年漲翻天，許多買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，北市有供給少的先天優勢，也讓價量持穩。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，基於營建成本高築議題不斷、資金狂潮竄入市場，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，惟新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求。

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