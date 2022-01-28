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和榮意肉品獲HACCP認證 疫情當下取得國際入場券

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影

在非洲豬瘟肆虐下，以「雲林快樂豬」打響名號的和榮意公司成功取得雲林第一家HACCP認證的屠宰場，不僅提升肉品安全取得進軍國際門票，更在疫情當口為肉品外銷打開一扇門，雲林縣長張麗善今天親往貼紅榜祝賀，肯定和榮意為食安嚴格把關，獲得這項國際最高認證，為雲林良品再上一層樓。

雲林縣長張麗善說，雲林是養豬第一大縣，不僅成立零瘦肉精聯盟、創立「雲饗豬」品牌，更積極推動屠宰場現代化、肉品冷鏈升級。由於日本官方規定自去年6月起，規定進口畜禽肉品必須取得HACCP屠宰場認證，和榮意公司等同為雲林取得外銷入場券，是雲林的驕傲與榮耀。

農業處長吳芳銘也說，和榮意公司與雲林縣府品牌合作已有10年，去年再次合作打造「雲饗豬」品牌，該公司堅持豬隻皆由契作牧場細心呵護，符合屠宰、分切一貫生產作業規範，每月超過300項嚴格檢驗標章認證，不斷更新屠宰設備及人員訓練，終可獲得HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）認證，可望重返外銷市場，相當難得。

雲林縣長張麗善和農業處長吳芳銘今天到和榮意公司張貼紅榜祝賀，除肯定該公司的努力，更強調HACCP讓雲林好豬品質驗證更上一層樓。

和榮意公司董事長陳東意指出，該公司也是雲林第1家獲得CAS認證的肉品，目前在家樂福、全聯各大超商都有通路，HACCP因屬國際性認證，須經5道嚴格檢驗關卡，如今順利通過，對推動國內肉品食安，以及將來對進軍日本、東南亞，甚至歐美國家助益良多，也再次印證台灣豬是世界一流的好豬。

和榮意公司的各項肉品，通路遍布全聯等各大超商。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司的各項肉品，通路遍布全聯等各大超商。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進運國際，雲林縣長張麗善親往祝賀並肯定該公司為食安作出的貢獻和努力。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進運國際，雲林縣長張麗善親往祝賀並肯定該公司為食安作出的貢獻和努力。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司為雲林第1家取得HACCP屠宰場認證，將可進軍國際，為雲林打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影

張麗善 外銷 食安

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