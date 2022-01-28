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各國最受歡迎新春旅遊景點 台中成台人心中首選

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
Agoda揭曉虎年新春熱門景點，台中成為台人心中春節首選熱點。圖/Agoda提供
Agoda揭曉虎年新春熱門景點，台中成為台人心中春節首選熱點。圖/Agoda提供

迎接虎年到來，數位旅遊平台Agoda揭曉最受亞洲各國旅客歡迎的新春旅遊地點，像是上海、東京、吉隆坡、馬尼拉及曼谷等大城市和旅遊勝地仍然最受到旅客青睞。此外，部分國家旅客在新冠疫苗接種涵蓋率的提升之下，更願意規劃長途的國內旅行，像是台灣旅客首選的台中、印尼旅客前往峇里島、韓國旅客則往濟州島以及越南旅客選擇的富國島。至於旅客殷殷期盼的國際旅遊，Agoda也相信旅客只要做好防疫措施，戴口罩、勤洗手及保持社交距離，2022福虎年應如大家所期盼的，是終結疫情的一年。

Agoda的訂房數據也發現，各地國旅復甦也帶動新興旅遊景點逆勢突圍，像是今年新進榜的貝拉斯塔基（印尼第六名）和洪川郡（韓國第五名），這兩個景點皆以美麗的自然風景而聞名，擁有湖光山色美景的南投則在台灣的榜單中名列第八名，越南的沿海城市平定省也躍居第八名，馬來西亞的海濱城市亞庇則重新上榜，排名第七，有大馬門戶之稱的新山則排名第八，顯示疫情後人們對於親近大自然有更高的需求。

除了自然或人文景點，旅宿也是整趟旅行中舒適享受的一環，來自中國、馬來西亞和越南的旅客仍然傾向於入住4-5星級的旅宿，其次是1-3.5星級和非飯店的住宿類型，韓國和泰國的旅客今年則偏好更高級的住宿（4-5星級），來自日本和臺灣的旅客則選擇平價旅宿（1-3.5星級）來度過春節假期，而印尼旅客今年的住宿偏好則從4-5星級轉變為1-3.5星級。

值得一提的是，Agoda致力提供旅客貼心、安心的服務．當國際旅遊重啟時，旅客只要登入（www.agoda.com/traveladvisor）就能快速一覽全球旅遊限制狀況、查看疫情旅行相關要求或規定。

春節

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