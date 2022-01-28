2022台北燈節將登場 陳美鳳、高山峰等陪你線上賞燈

2022台北燈節即將於2月11日至20日在士林登場，本次燈節活動採取線上加線下混合式辦理，民眾除了可以到現場賞燈外，也可透過2022台北燈節活動官網與Yahoo TV觀看全時段特色燈飾影片，燈節期間每日19時至21時還可透過線上直播，帶大家逛遍「劍潭站夜市燈區」、「士林站光彩燈區」及「芝山站河濱燈區」三大主題燈區及周邊的吃喝玩樂，讓民眾們不出門也可賞燈及遊逛士林。

2022台北燈節還規劃了線上直播節目，除了2月12日19時有開幕大直播外，2月11至17日每天晚上19時至20時將由娛樂超skr主持群小路與阿甘，用最kuso的方式帶你一起將2022台北燈節好吃好看的盡收眼底；20時至21時則精心安排不同組合的網紅，代表不同喜好的民眾，帶你視遊燈節現場，民眾可以先參考不同網紅賞燈路線及網紅們的獨家推薦，再安排適合自己的賞燈行程。

九天期間分別由最可愛最會唱歌的-胖球人生&他的家人們、藝人夫妻-Terry&羅美玲、麻辣母女-布蘭妮&王思佳、士林在地行家-高山峰&泰國娘娘、旅遊部落客-GIGI&史丹利、幽默知性的林龍與德國混血唄姬、最愛台灣文化的外國人-黑龍與LISA、嘰嘰喳喳講不停的叫賣哥與錦雯，還有台灣最美麗的歐巴桑-美鳳姐帶來燈節期間限定的精采線上直播節目，好吃好玩好笑的都將在2022台北燈節活動官網及Yahoo TV，與大家同步直播逛燈節。

燈節期間將於2月18、19、20日三天的晚上19~20時分別安排2022台北燈節創意總監李明道Akibo老師、全台最懂挖美食的有趣市集創辦人-老丹，以及知名部落客-亞美將親自帶領民眾們一起逛燈節、吃美食及逛街，從不同的視角帶領你深度體驗燈節，每場將開放20位民眾可現場親自跟著名人的腳步一同逛燈節，導覽過程也將同步於2022台北燈節活動官網及Yahoo TV直播，想要參與現場導覽活動的朋友，趕緊手刀上「2022台北燈節活動官網」報名，全程免費，名額有限，動作要快。

2022台北燈節活動官網還有特色燈飾介紹影片，24小時不打烊，隨時隨地都可在2022台北燈節活動官網與Yahoo TV影音館觀看，讓你不錯過每個精彩片段。

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