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內政部重拳打炒房發酵？七都1月房市全降溫

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
永慶房產集團根據內部交易統計，與12月相比，觀察七大都會區1月房市交易量表現，北市量縮10%，新北減少21%，桃園量縮26%，新竹縣市減13%，台中量縮20%，台南減少12%，高雄量縮22%，1月全台交易量較去年12月減少19%。示意圖。記者游智文／攝影
永慶房產集團根據內部交易統計，與12月相比，觀察七大都會區1月房市交易量表現，北市量縮10%，新北減少21%，桃園量縮26%，新竹縣市減13%，台中量縮20%，台南減少12%，高雄量縮22%，1月全台交易量較去年12月減少19%。示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團根據內部交易統計，與12月相比，觀察七大都會區1月房市交易量表現，北市量縮10%，新北減少21%，桃園量縮26%，新竹縣市減13%，台中量縮20%，台南減少12%，高雄量縮22%，1月全台交易量較去年12月減少19%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，農曆年接近，加上打炒房政策效應發酵，部分民眾購屋態度轉趨觀望，市場買氣因此稍見冷卻。

陳金萍表示，今年的農曆春節正好落在1月底、2月初，讓1月房市交易天數減少3天，工作日減少影響房市量能，年前民眾趕買年貨、大掃除，看屋、購屋腳步放緩，也影響房市交易狀況。

此外，政府持續積極打炒房，央行12月實施第四波選擇性信用管制，內政部也通過五大措施抑制房市炒作，讓民眾購屋態度轉趨觀望，放緩看屋腳步，延後看屋、購屋時程，讓1月交易量較去年12月量縮近二成。

若與去年同期相比，全台交易量增加8%，去年農曆春節是完整的月份，但受到「打炒房」政策影響，交易量略微降溫，在基期較低的狀況下，讓今年1月交易量年增率成長8%。

陳金萍表示，在春節將至與「打炒房」政策影響下，1月看屋量也較12月略為下滑，付斡量也有減少的跡象，顯示有購屋需求的民眾對於出價明顯保守，考慮期拉長，買賣雙方對價格認知不易形成共識，交易量能略受衝擊。

不過，預期民眾在春節節慶假期後慢慢收心，回歸日常生活節奏，房市回歸市場供需機制，只要買賣雙方價格產生共識，房市買氣可望逐步回籠，今年第一季房市仍可期待。

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