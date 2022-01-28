遙測衛星影像追蹤 國境之南濫倒廢土最嚴重

近年國內屢發生農地遭亂倒廢土事件，營建署運用遙測衛星影像技術，追查亂倒廢土，自105年截至110年底止，全台共2854件，其中以屏東縣最嚴重，多達495件，其次為台南市430件，第三為彰化縣335件。

營建署表示，亂倒廢土頻傳，主要是國內合法土方收容處理場所分布不均，不肖業者為圖方便或降低成本，因此違規傾倒廢土狀況頻仍，營建署除列管追蹤，要求縣市政府儘速查處，截至目前各級政府已查處辦結1,535件，平均辦結率達54%。

根據營建署統計，全國違規傾倒廢土案件主要集中在中南部地區，22縣市中僅台北市及基隆市尚無違規傾倒情形。

查處方面，新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣等4縣市違規案件皆已全數依法查處辦結；尚未依法完成查處的16縣市中，有6個縣市已辦結率低於五成，包含嘉義縣、台中市、南投縣、台南市、彰化縣及雲林縣，營建署將持續催促縣市政府加速辦理查處作業。

營建署表示，為協助地方政府取締違規使用，營建署將持續以國土永續發展基金，補助縣市政府進行土地使用違規查處計畫，營建署並將每季公開揭露各縣市違規傾倒廢土案件及查處情形。

營建署強調，杜絕不法土地使用，中央與地方政府應共同攜手合作，才能落實守護國土政策目標。 近年國內屢發生農地遭亂倒廢土事件，營建署運用遙測衛星影像技術，追查亂倒廢土，自105年截至110年底止，全台共2854件，其中以屏東縣最嚴重，多達495件。圖資料來源／營建署

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