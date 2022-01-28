挑戰買方出價極限碰釘了！1月房市交易月減18%

進入2022年的第一個月，在價格不回檔以及農曆新年將至兩因素下，交易表現較弱，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店1月成交業績，全台與去年12月相比，量減18%，較前一年同期仍增加8%。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，價格不回檔，以及農曆新年將至兩因素下，1月交易因此表現較弱。

根據住商統計，和去年12月相比，北市、台中市成交量小幅增加，其餘均減少，桃園減37%最多，台南也減30%，高雄減少24%。

徐佳馨表示，六都今年1月表現，北市和台中房市仍旺，但南部明顯疲弱。分析原因，後疫時代房價加價速度過快，使得買盤猶豫，南部過去一年漲翻天，一再挑戰買方出價極限，不少買方打退堂鼓，交易因此趨緩。北市則因有供給少的先天優勢，也讓價量持穩。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，營建成本上漲議題不斷、資金狂潮竄入市場，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，惟新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求。

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