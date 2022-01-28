萬海年終出爐！最高可領到16個月

萬海（2615）年終獎金今（28）日出爐，目前知道最高領到16個月，平均區間在10-13個月之間，考績比較差的也有領到不滿10個月。外加一些補助金，但金額並不高，聽說平均不超過2萬元。

萬海年終獎金僅次於長榮（2603），萬海今天表示，萬海的薪資獎金都是秘密制，只有當事人知道，而年終獎金一向都是依員工績效作為發放標準，表現不同獎金會有差異。公司以往每年都會持續的調薪與發放年終獎金，重視總體的福利與長期穩定的照顧員工。

萬海去年全年合併營收還是再創新猷，營收達2280.14億元，年增178.47%。去年前三季財務狀況，前三季毛利率 56.59%，年增 43.05個百分點；營業利益率53.29%，年增 45.50 個百分點；稅後純益 692.35 億元、年增 1,848%；前三季EPS為28.37元創歷史新高。

萬海內部還是認為，今年全球貨櫃輪今年受四缺（缺櫃、缺艙、缺工、缺車）所苦，萬海還是看好新年度市場展望，2020年開始大手筆砸錢進場造船、造櫃，資本支出已經超過千億元，布局的腳步還在持續進行，近期還投資高雄碼頭，高雄港第五貨櫃中心簽署碼頭租約，強化集團航線布局。

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