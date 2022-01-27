恐龍來台中！海灣國際「啵比星球」樂園春節正式營運

海灣國際（3252）董事長劉至誠今(27)日宣布，集團斥資20億元打造的「啵比星球寵物親子樂園」，將在春節正式營運，園區並引進50餘隻等比例的擬真恐龍推出「恐龍來台中」主題園區，預估今年樂園可貢獻5億至8億元營收。

海灣國際在台中大坑規劃開發的「啵比星球寵物親子樂園」，標榜為亞洲最大的寵物主題樂園。樂園去年試營運，遭逢新冠疫情衝擊，營運受到影響，劉至誠因此決定再增加親子主題活動，吸引更多元客層入園。

海灣去年合併營收4.51億元、年增58.9%，為近三年新高。去年儘管疫情影響樂園試營運，但集團旗下二間防疫旅館反而因此受惠，目前住房率百分之百，並帶動第4季連續三個月單月營收都突破5,000萬元以上。

目前，海灣旗下經營的飯店共有五間、房間數逾1,000間，包括深坑假日飯店、台中海灣藝術飯店，以及中科飯店、后豐飯店、新幹線飯店。

其中，深坑假日飯店及台中海灣藝術飯店目前提供作為防疫旅館，房間數約600間；其餘三間飯店受惠中科及台中工業區廠商客戶及工程師長住需求，平均住房率也約六成。

劉至誠指出，海灣的資產活化涉及都更或地目變更，均屬長期性工作。目前，海灣手中仍握有1.5萬坪庫存土地，範圍涵蓋台中市十期重劃區及海線等地區，將等疫情趨緩後陸續進場推案。

至於樂園事業，劉至誠說，台灣由於人口結構老年化、生育率下降，寵物飼養比例逐年有30%以上的成長，促使寵物相關產業蓬勃發展。

目前，啵比星球主要亮點設施亮點，包括城堡主樓改建的七星級寵物旅館，提供寵物住宿、寵物畫廊、攝影棚、寵物美容，以及飼主相關寵物護理課程空間與場地。另外還有寵物溫泉澡堂、泡腳池，以及亞洲最大的寵物泳池等。

今年春節，啵比星球自國外引進50餘種不同種類恐龍，有八樓高的暴龍、體長25公尺的腕龍、孩子們最愛的三角龍等。另外搭配擬真恐龍的互動秀表演、小丑魔術表演秀，園區金剛蝦餐廳也準備了豐富的恐龍套餐等，相當熱鬧。

劉至誠說，啵比星球園區內吊橋橫跨溪水兩側，除了恐龍之外，還有大人小孩都愛的旋轉木馬、許願魚池、親子戲水池，同時也是亞洲最大的寵物親子友善空間，預期春節至元宵節期間可吸引至少20萬人次入園。 海灣國際董事長劉至誠宣布，「啵比星球寵物親子樂園」將在春節正式營運。記者宋健生/攝影

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