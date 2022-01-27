快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

恐龍來台中！海灣國際「啵比星球」樂園春節正式營運

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
啵比星球引進50餘隻等比例擬真恐龍，春節推出「恐龍來台中」主題園區。記者宋健生/攝影
啵比星球引進50餘隻等比例擬真恐龍，春節推出「恐龍來台中」主題園區。記者宋健生/攝影

海灣國際（3252）董事長劉至誠今(27)日宣布，集團斥資20億元打造的「啵比星球寵物親子樂園」，將在春節正式營運，園區並引進50餘隻等比例的擬真恐龍推出「恐龍來台中」主題園區，預估今年樂園可貢獻5億至8億元營收。

海灣國際在台中大坑規劃開發的「啵比星球寵物親子樂園」，標榜為亞洲最大的寵物主題樂園。樂園去年試營運，遭逢新冠疫情衝擊，營運受到影響，劉至誠因此決定再增加親子主題活動，吸引更多元客層入園。

海灣去年合併營收4.51億元、年增58.9%，為近三年新高。去年儘管疫情影響樂園試營運，但集團旗下二間防疫旅館反而因此受惠，目前住房率百分之百，並帶動第4季連續三個月單月營收都突破5,000萬元以上。

目前，海灣旗下經營的飯店共有五間、房間數逾1,000間，包括深坑假日飯店、台中海灣藝術飯店，以及中科飯店、后豐飯店、新幹線飯店。

其中，深坑假日飯店及台中海灣藝術飯店目前提供作為防疫旅館，房間數約600間；其餘三間飯店受惠中科及台中工業區廠商客戶及工程師長住需求，平均住房率也約六成。

劉至誠指出，海灣的資產活化涉及都更或地目變更，均屬長期性工作。目前，海灣手中仍握有1.5萬坪庫存土地，範圍涵蓋台中市十期重劃區及海線等地區，將等疫情趨緩後陸續進場推案。

至於樂園事業，劉至誠說，台灣由於人口結構老年化、生育率下降，寵物飼養比例逐年有30%以上的成長，促使寵物相關產業蓬勃發展。

目前，啵比星球主要亮點設施亮點，包括城堡主樓改建的七星級寵物旅館，提供寵物住宿、寵物畫廊、攝影棚、寵物美容，以及飼主相關寵物護理課程空間與場地。另外還有寵物溫泉澡堂、泡腳池，以及亞洲最大的寵物泳池等。

今年春節，啵比星球自國外引進50餘種不同種類恐龍，有八樓高的暴龍、體長25公尺的腕龍、孩子們最愛的三角龍等。另外搭配擬真恐龍的互動秀表演、小丑魔術表演秀，園區金剛蝦餐廳也準備了豐富的恐龍套餐等，相當熱鬧。

劉至誠說，啵比星球園區內吊橋橫跨溪水兩側，除了恐龍之外，還有大人小孩都愛的旋轉木馬、許願魚池、親子戲水池，同時也是亞洲最大的寵物親子友善空間，預期春節至元宵節期間可吸引至少20萬人次入園。

海灣國際董事長劉至誠宣布，「啵比星球寵物親子樂園」將在春節正式營運。記者宋健生/攝影
海灣國際董事長劉至誠宣布，「啵比星球寵物親子樂園」將在春節正式營運。記者宋健生/攝影

寵物 恐龍 親子

延伸閱讀

安心過好年 經部：桶裝瓦斯春節期間供應無虞

春節期間金管會設應變小組 黃天牧緊盯3件事

春節前夕加強維安 黃偉哲：治安好還要更好

春節返鄉沒帶健保卡免驚 健保署開放例外就醫

相關新聞

高煉廠三區開挖結束 苯濃度監測遠低管制標準

台積電赴高雄設廠，讓中油高煉廠土污整治進度受到關注。高市環保局今天表示，高煉廠土壤整治第三工區已結束開挖，民眾最關心空氣...

科思創彰化廠 下半年有望供應經質量平衡認證的TPU產品

為推動循環經濟發展，科思創公司今（27）日宣布，繼歐洲之後，台灣彰化廠有望於2022年上半年獲ISCC Plus認證，將...

商戰啟示錄／疫情下Outlet持續搶客 有人喊出今年營收上看百億

無懼疫情，今年南台灣有兩家新Outlet誕生，一家是百貨業天王新光三越首度跨足Outlet的「skm park」，1月26日起在高雄試營運；第二家是，近年積極在台灣展店的三井，2月中旬台南店將試營運。

央行公布會議紀錄 理事對加碼打炒房多表贊同

中央銀行今（27）日公布，去(2021)年12月16日理監事會議議事錄摘要顯示，央行理事們對於央行持續推出打炒房措施多表...

服務區電動車快充站 增開營運據點

因應春節連假電動車用路人充電需求，國道於湖口(南、北站)及清水服務區增設三座快充站，並從1月27日起開始試辦營運，提供T...

台灣運彩去年業績創高 下注金額466億元

台灣運動彩券公司今(27)日下午在教育部體育署舉行記者會，2020東京奧運帶動全台運動熱潮，運彩公司去(2021)年度銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。