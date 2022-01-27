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高煉廠三區開挖結束 苯濃度監測遠低管制標準

中央社 / 高雄27日電
高市環保局今天表示，高煉廠土壤整治第三工區已結束開挖，民眾最關心空氣中苯濃度，監測數據遠低於管制標準。圖／聯合報系資料照
高市環保局今天表示，高煉廠土壤整治第三工區已結束開挖，民眾最關心空氣中苯濃度，監測數據遠低於管制標準。圖／聯合報系資料照

台積電赴高雄設廠，讓中油高煉廠土污整治進度受到關注。高市環保局今天表示，高煉廠土壤整治第三工區已結束開挖，民眾最關心空氣中苯濃度，監測數據遠低於管制標準。

中油高煉廠土壤整治第三工區已結束開挖工作，廠商陸續執行改善完成自主驗證，高雄市政府環保局今天新聞稿表示，將持續監控並進廠辦理土壤採樣查證作業；同時要求廠商依改善計畫書內容規定，做好二次污染防治措施。民眾最關心空氣中苯濃度，截至25日最新監測數據，介於0.36ppb至0.54ppb，遠低於管制標準40ppb。

環保局說明，在中油高煉廠碉堡站架設這組偵測空氣中苯濃度的「氣相層析/火焰離子化偵測器(GC/FID)」，相關環境監測資料都公布在環保局官網上「中油高煉廠-土污整治環境監測專區」。

環保局土壤及水污染防治科資料，中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器(9組)、移動式空氣品質監測車(1台)、1組GC/FID，以及環保署分別在楠梓、仁武、左營所設3個測站。

透過空氣品質監測，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，除監測空氣品質外，也搭配鋼瓶與氣相層析質譜儀(GC/MS)人工定期採樣分析，確保空氣中揮發性有機物質符合周界標準。

台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠（中油高煉廠）廠內區域雖已發現污染多年，民國104年11月停工後設備陸續拆除，拆除過程以現地污染整治工法為主（如土壤抽注氣系統、現地化學氧化法、發現浮油回收進行回收等），中油公司原規劃分階段於民國122年始完成污染改善。

高市府為加速推動中油高煉廠內土壤及地下水污染場址改善工作，配合國家產業政策，活化區域土地，透過與中油簽訂「高煉廠場區土壤及地下水污染場址改善工作行政契約書」，期於112年底前提早完成整治，達成解除列管、活化土地目標。

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