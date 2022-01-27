國建三井再合作 三重近兩千坪地以34.71億轉讓合資公司

國泰建設（2501）今（27）日公告將旗下位於三重二重疏洪道的土地，以總價34.71億元轉讓給三重置業地產；國建指出，三重置業地產是國泰建設與台灣三井不動產合資成立的公司，接下來該公司將專事開發三重開發案，因此國建今日只是將該地以平轉給34.71億元三重置業地產。

國泰建設去年4月中以總價33.95億元、每坪土地單價171.2萬元區域次高價標下三重段174地號土地，該地面積高達1,982.8坪，且是完整街廓，再加上距離雙捷運線加持的三重站僅700公尺，加上位於二重疏洪道重劃區內，因此吸引國泰建設出手投標。

三重置業地產是國泰建設與台灣三井不動產合資成立新公司，也是雙方繼台北市「敦北飯店大樓」都更案、中和板南路案、台南安平案「UNi PARK」後，第四件合作案；國建指出，與台灣三井不動產合作，主因「強強聯手」將更能強化建案規劃、品質、銷售力、品牌力等面向實力。

總計國建、台灣三井合作案有四筆，其中總銷250億元的中和板南路，雙方成立板南置業開發專事開發，總銷57億元的台南安平案「UNi PARK」則是金華置業地產負責，該案在先前已預售推出，並全數完銷，預計2025年完工；三重案則是由三重置業負責，總銷初估90億元起跳，推案時間未定。

至於「敦化北路案」都更案，則由國泰建設完成建物開發後，之後三井不動產再以租賃方式負責飯店的營運管理，該案預計2024年完工，將打造擁有185間房的飯店。

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