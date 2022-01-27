科思創彰化廠 下半年有望供應經質量平衡認證的TPU產品

為推動循環經濟發展，科思創公司今（27）日宣布，繼歐洲之後，台灣彰化廠有望於2022年上半年獲ISCC Plus認證，將於下半年開始向亞太地區供應經質量平衡認證的熱塑性聚氨酯（TPU）產品，進一步拓展在該區域的永續性產品組合。

科思創表示，新產品含有生物質原料或循環生物質原料，與化石基的同類產品相比，碳足跡更少，且經質量平衡認證的產品擁有同樣優良的品質和性能，無需技術改造，即可直接應用於下游行業的生產製造。

科思創熱塑性聚氨酯事業部全球負責人Andrea Maier-Richter博士表示，亞太是我們TPU產品最具活力和發展最快的地區，它們廣泛應用於IT、電子、鞋類以及薄膜和板材等領域。我們期待通過亞太生產基地直接向客戶提供包括經質量平衡認證的TPU在内的永續性產品，為其創造更多價值。

科思創熱塑性聚氨酯事業部銷售和市場負責人及亞太區負責人Lisa Ketelsen表示，經ISCC Plus認證後，我們希望能夠提升從原材料採購到生產分銷再到客戶使用各個環節的透明度。在實現全面循環企業願景的道路上，這是十分重要的一步。

目前，科思創在歐洲和亞太已有三個生產基地獲得ISCC Plus質量平衡認證。科思創台灣彰化廠有望於2022年上半年獲ISCC Plus認證，該工廠是科思創在亞太地區最大的TPU生產基地。

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