影／台灣運彩銷售破新高 今年目標要突破500億

運彩總經理林博泰、體育署副署長林哲宏出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。去年東京奧運帶動全台運動熱潮，運動彩券今天公布，去年年度銷售達新台幣466億元，創下歷年新高，台灣運彩總經理林博泰喊出今年突破500億的目標，期待今年冬季奧運、杭州亞運到卡達世界盃能帶動銷售額。

北京冬奧2月4日開幕，林博泰表示，今年運彩將提供冰球的投注，並有不同玩法，盼國人也能增加冬奧的關注度；即將到來的農曆年假期，運彩也有加碼，除9天假期天天24小時不打烊，且提供每天一場NBA場中投注，另有「籃球特尾樂」活動，獎金最高達到8000倍。

去年運彩挹注國家運動發展基金約46億，體育署署長林哲宏樂觀說，相信今年銷售額突破500億「可以期待」。 台灣運彩總經理林博泰出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。記者林俊良／攝影 體育署副署長林哲宏出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。記者林俊良／攝影 運彩總經理林博泰（右二）、體育署副署長林哲宏（左二）出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。去年年度銷售達新台幣466億元，創下歷年新高，台灣運彩總經理林博泰喊出今年突破500億的目標。記者林俊良／攝影 體育署副署長林哲宏出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。記者林俊良／攝影 運彩總經理林博泰出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。去年年度銷售達新台幣466億元，創下歷年新高，喊出今年突破500億的目標。記者林俊良／攝影 運彩總經理林博泰出席運彩公司與體育署聯合公布春節下注記者會。喊出今年突破500億的目標。記者林俊良／攝影

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