央行公布會議紀錄 理事對加碼打炒房多表贊同

中央銀行今（27）日公布，去(2021)年12月16日理監事會議議事錄摘要顯示，央行理事們對於央行持續推出打炒房措施多表贊同；有理事表示，考量房價續升，交易量續增，適度踩刹車絶對有其必要，贊同本次調整選擇性信用管制措施。

另有央行理事指出，近期本國銀行土建融放款持續成長，央行適時採取更嚴格的選擇性信用管制措施，對房地產炒作應有抑制效果，贊成將受限貸款成數一律調降為四成。

有理事表示，近年國內房市熱絡，房價漲幅大，但在當前政策利率不宜調整下，央行僅能由選擇性信用管制措施著手。但影響房價的因素眾多，若單以貨幣政策解決恐有相當難度；當前政策重點應該是避免民眾對未來房價有不正確的預期，而央行選擇性信用管制即是一項清楚的訊號。因此，支持調整選擇性信用管制措施。

有位理事亦指出，當前房價狀況反映許多供給面及需求面的因素，央行需對民眾宣示，不讓房市過熱，故同意調整選擇性信用管制措施。儘管央行實施選擇性信用管制措施有些許成效，但房價問題實非單靠央行選擇性信用管制措施即可解決，仍須仰賴政府各部門通力合作，例如興建社會住宅增加供給，或以增加稅負的手段，多管齊下，方能對房市有較佳的調整與安排。

央行指出，會中有理事表達贊成選擇性信用管制措施的調整，主要是因長期寬鬆貨幣政策對房價帶來的副作用越加明顯，此時加強選擇性信用管制措施的力道，方向正確。儘管選擇性信用管制措施有其效果，惟仍是治標不治本的作法，若無法針對寬鬆貨幣政策，房價問題難以根本解決。另位理事則認為，由於國內市場流動性充沛，致選擇性信用管制措施成效有限，但不能因成效不大就不做，央行仍應繼續做。

有理事指出，前年12月以來，央行四度調整選擇性信用管制措施，採取此措施似已成常態，惟須關注能否達到預期成效。另位理事認為，央行不斷推出選擇性信用管制措施，但具體成效未顯著，須關注是否影響民眾對央行的信心。有位理事則表示，在購地貸款占建築貸款比重高達62%之下，全體銀行建築貸款年增率及購置住宅貸款年增率已分別自去年1月及6月起走低，且不動產貸款占總放款比重亦維持穩定水準，均可說明央行過去三次選擇性信用管制措施在規範項目上實已有成效。

有位理事表示，在市場經濟下，如要投資，應以自有資金投入，第3戶以上的房貸成數宜更低。另位理事認為，當前房市情況與2010年不同，此次較為複雜且困難，尚包括實質面需求，而2010年僅是投機炒作帶動房價上漲。目前央行已針對八個特定都會地區的第2戶購屋貸款採取無寬限期的管制措施，若未來房地產景氣持續熱絡，可以採行更多的針對性審慎措施。

多位理事對購地貸款要求借款人切結於一定期間內動工興建之規範表達意見。其中，有位理事表示，此部分尚需更加明確的規範。另位理事指出，由於企業動工興建須申請建照，經常面臨來自地方政府或民眾等諸多變數，若未能於一定期間內動工之後續處理，仍需保留彈性，以因應個別狀況。

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