服務區電動車快充站 增開營運據點

因應春節連假電動車用路人充電需求，國道於湖口(南、北站)及清水服務區增設三座快充站，並從1月27日起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格之24小時營運不間斷充電服務，減少電動車用路人里程焦慮。

湖口(南、北站)及清水服務區三座快充站各提供六個電動車充電優先停車位，春節試營運優惠期間(自1月27日至2月6日止)，CCS1及CCS2享免付費充電服務，採每次充電時間為20分鐘，可連續使用充電服務兩次，最高充電上限時間為40分鐘，而Tesla TPC充電則按Tesla會員制度收(繳)費。

充電站並有現場工作人員(每日8:00~20:00)協助導引用路人下載iParking Line啟動充電服務，現場告示牌設有QR Code及載明客服專線0800-600-098，歡迎多加利用。

高公局表示，高速公路除湖口(南北站)及清水服務區設有快充站外，另於西螺服務區北上加油站(CCS1及CCS2)及關西服務區(慢充)亦設有電動車充電服務站，並預告今(2022)年2月底東山服務區將加入快充站充電服務。

另為加強防疫措施，對於充電槍握把等駕駛人易接觸部分，已責成充電服務人員加強清潔消毒工作，歡迎用路人在服務區將身心與車輛的能量都加滿，享受愉快、安全的旅程。

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