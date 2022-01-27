快訊

詹雅雯發病至今暴瘦11公斤 右半身麻痺、行走要人攙扶

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

服務區電動車快充站 增開營運據點

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
湖口服務區(北站)電動車快充站。圖/高公局提供
湖口服務區(北站)電動車快充站。圖/高公局提供

因應春節連假電動車用路人充電需求，國道於湖口(南、北站)及清水服務區增設三座快充站，並從1月27日起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格之24小時營運不間斷充電服務，減少電動車用路人里程焦慮。

湖口(南、北站)及清水服務區三座快充站各提供六個電動車充電優先停車位，春節試營運優惠期間(自1月27日至2月6日止)，CCS1及CCS2享免付費充電服務，採每次充電時間為20分鐘，可連續使用充電服務兩次，最高充電上限時間為40分鐘，而Tesla TPC充電則按Tesla會員制度收(繳)費。

充電站並有現場工作人員(每日8:00~20:00)協助導引用路人下載iParking Line啟動充電服務，現場告示牌設有QR Code及載明客服專線0800-600-098，歡迎多加利用。

高公局表示，高速公路除湖口(南北站)及清水服務區設有快充站外，另於西螺服務區北上加油站(CCS1及CCS2)及關西服務區(慢充)亦設有電動車充電服務站，並預告今(2022)年2月底東山服務區將加入快充站充電服務。

另為加強防疫措施，對於充電槍握把等駕駛人易接觸部分，已責成充電服務人員加強清潔消毒工作，歡迎用路人在服務區將身心與車輛的能量都加滿，享受愉快、安全的旅程。

電動車 快充 春節 國道

延伸閱讀

今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘

虎年：動盪下的投資機會

影／解決出門時的里程焦慮　ZipCharge推出電動車專用「行動電源」！

燃油車 VS.電動車 盤點2022年最受矚目車款

相關新聞

「大排長榮」？ 長榮回應了

長榮海運（2603）表示，經查媒體報導在日本阪神高速公路發生的貨櫃車事故，其拖車並非屬於本公司所有，該貨櫃也已由貨主提領...

服務區電動車快充站 增開營運據點

因應春節連假電動車用路人充電需求，國道於湖口(南、北站)及清水服務區增設三座快充站，並從1月27日起開始試辦營運，提供T...

央行公布會議紀錄 理事對加碼打炒房多表贊同

中央銀行今（27）日公布，去(2021)年12月16日理監事會議議事錄摘要顯示，央行理事們對於央行持續推出打炒房措施多表...

台灣運彩去年業績創高 下注金額466億元

台灣運動彩券公司今(27)日下午在教育部體育署舉行記者會，2020東京奧運帶動全台運動熱潮，運彩公司去(2021)年度銷...

華信航空高雄－金門27日首航 協助離島春節疏運

為擴大服務南部地區往來金門的旅客，華信航空於今（27）日由高雄首航金門，首航班機AE301上午8時15分由高雄機場啟航飛...

外帶商機夯「產品責任保險」 助餐飲業轉嫁食安風險

疫情再次升溫，餐廳提供外帶、外送服務已成為常態。許多人以為，投保了公共意外責任保險並加保食品中毒附加條款，就可轉嫁食品不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。