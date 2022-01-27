台灣運彩去年業績創高 下注金額466億元

台灣運動彩券公司今(27)日下午在教育部體育署舉行記者會，2020東京奧運帶動全台運動熱潮，運彩公司去(2021)年度銷售新台幣466億元，創歷年新高，挹注國家運動發展基金約46億元，作為政府培育、照顧運動人才、推展學校體育、型塑全民運動風氣、辦理國際體育賽事及協助產業發展之用，成為國家體育發展的重要助手。

台灣運彩公司表示，今(2022)年在9月亞運、11月世足賽的先後加持，預期銷售有望再寫新頁。

體育署表示，去年5月份後新冠肺炎疫情嚴峻，運動場館業者因三級防疫規定受政府命令停業，活動賽事也因防疫考量被迫延期或取消舉辦，國內運動產業深受衝擊。

該署除緊急啟動紓困、振興措施，提供運動產業最即時的支持，更藉著2020東京奧運中華健兒優異表現，重新帶動全國民眾對於體育賽事的關注，帶動運動熱潮，奧運的運彩銷售額達到21億元，全年銷售額創歷年新高，特別感謝全國民眾對於中華健兒及體育運動的支持及投入。

農曆春節將至，台灣運彩公司應景推出春節加碼，包括：24小時投注服務、籃球特尾樂加碼，以及美國職籃NBA天天有場中投注等。

今年適逢四年一屆的冬季奧運、亞運及世足賽，台灣運彩除了新增冰球場中投注並持續以各大職業聯賽為主外，也會將2月的冬季奧運冰球項目（2/4~2/20）、9月的杭州亞運（9/10~9/25）及11月卡達世界盃足球賽（11/21~12/18）納入投注標的，運彩銷售有機會突破500億元大關，挹注國家運動發展基金更高的金額，以強化培育、照顧運動人才及產業發展。

全世界宅經濟持續發燒，運動與科技的整合推動，將有助於提升體育運動的能見度。台灣運彩持續優化線上投注服務，去年推出Mobile ID身分認證服務，加速網路會員申辦及開通的便利性，成功搶搭此波熱潮，網路投注占整體銷售的占比拉升至32%。

為了讓春節連假增添熱鬧，台灣運彩特別邀請奧運射箭男團銀牌選手湯智鈞加持，一起錄製拜年影片，祝福大家新的一年投注都可以百發百中，號召大家一起來成為國家體育發展的推手。

相關賽事投注與網路會員申請，請上台灣運彩官網 （https://www.sportslottery.com.tw）查詢。

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