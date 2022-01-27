微星科技捐贈防疫機器人 守護新北市民

新冠肺炎本土疫情升溫，MSI微星科技（2377）落實企業社會責任，捐贈新北市政府2台智能防疫消毒機器人，投入全民抗疫陣線，希望發揮正向影響力，與政府攜手守護新北市民健康。

微星科技協理簡文哲表示：「為回饋及感謝新北市府的長久支持，微星致贈2台自主研發、結合AI智能及尖端科技的防疫消毒機器人AMR-AI-PJ-UVGI Robot，能自主移動、隨處清淨空氣、並以紫外線燈消毒，為堅守防疫前線的市府員工提供最有力的後盾、守護新北市民健康安全。」

新北市政府秘書處長饒慶鈺指出：「Omicron變異株來勢洶洶，新北市府從自身做起，以防疫視同作戰的態度，全面防堵疫情擴散；新北市府辦公大樓平日員工及洽公市民眾多，環境清消工作及相關防疫措施必須嚴謹落實，包括實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等缺一不可，尤其是一樓大廳人來人往，每2個小時就要清消一次。」

新北市府表示，感謝微星科技自去年就運用最新科技的智能防疫消毒機器人，協助市政府24小時全天候戒備，不僅白天依固定路線自主移動消除周遭空氣中的病菌，夜間還會開啟UVGI紫外燈進行環境消毒殺菌，遏止環境中病毒傳播，提供市民及府會員工最乾淨安全的空間。

微星防疫機器人的滅菌清淨效果備受肯定，獲得法國的國際研究機構Texcell認證，其UVGI（紫外線殺菌照射）滅菌系統在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒Alpha，滅菌率為99.997%（Log4）；除了新北市府辦公大樓，微星防疫機器人已在多所醫院與長照機構落地服務，未來更將全面應用至各種公共場合。

在近年疫情帶來的新常態下，MSI微星科技旗下的AIoT事業持續發揮研發能量，解決疫情對人類生活帶來的諸多挑戰，如2020年協力開發口罩販賣機，透過便利迅速的販售方式減輕醫護人力負擔；防疫機器人的催生，更是為了超前佈署因應產業人力不足及降低接觸風險等需求。同時，微星也針對長照機構人力短缺、公共運輸載具消毒及體溫監測等防疫需要，分別推出智能配送機器人、UVC紫光防疫殺菌機與非接觸式智慧辨識門禁系統等解決方案。

MSI微星科技以永續發展為目標，追求科技創新的同時，亦積極落實ESG（環境、社會和企業治理）經營策略，力行對社會關懷、環境保護、員工照顧、股東承諾、客戶信任的責任與使命，未來將更努力發揮企業的正向影響力，推動環境永續及社會共榮。 微星科技捐贈防疫機器人守護新北市民。圖/微星提供

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