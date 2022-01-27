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卡達航空推出春節限定禮遇 與乘客共迎虎年

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
卡達航空春節菜單_經濟艙。圖/卡達航空提供
卡達航空春節菜單_經濟艙。圖/卡達航空提供

虎年新春將至，卡達航空公司將於機上及機場貴賓休息室推出春節特別裝飾及限定禮遇，為乘客帶來獨特難忘的節日飛行體驗。2022年1月31日至2月1日，特定航線的乘客將有機會獲贈新春好禮，內含免費高速Wi-Fi代碼和杜哈哈馬德國際機場卡達免稅店（Qatar Duty Free）美妝品六五折優惠券。新春期間，杜哈哈馬德國際機場 Al Safwa 頭等艙休息室、Al Mourjan商務艙休息室還將為乘客特別定制春節菜單，提供豐富多樣的傳統節日美饌。

春節是東亞地區最重要的節日之一，亦是冬去春來、萬物復甦的開始。春節期間，乘搭卡達航空航班經香港轉機的旅客，都有機會在香港起飛的航程上，享受一系列精心呈獻的傳統節日佳餚和驚喜禮遇，度過一個充滿節日氣氛的難忘旅程。乘客將收到卡達航空致贈的新春好禮，內含免費機上高速Wi-Fi代碼。經香港飛往杜哈的乘客還將獲贈一份杜哈哈馬德國際機場卡達免稅店（Qatar Duty Free）美妝品六五折專屬優惠券，以更超值的價格選購免稅店內的多元化產品。

卡達航空還將在特定航線上為乘客提供多款精選的機上節日佳餚，令整個旅程更添節慶氛圍。商務艙乘客的機上美味體驗將以一杯Golden Mandarin Mule飲品揭開序幕，乘客其後可透過特別定制的單點菜單點選豐富多樣的春節限定菜式，包括北京烤鴨卷等前菜、虎蝦炒麵等主食或牛頰肉配時蔬炒飯等輕食，最後以象徵「吉祥如意」的柑桔慕斯作為甜品，為春節旅途增添一份甜美滋味。所有菜式還將配搭紅燈籠一同擺放於餐桌上，更有中式繩結和紅色餐巾紙帶作為裝飾，為乘客帶來視覺和味覺的雙重節慶體驗。

經濟艙乘客則可透過「春節」電子菜單點選各式節日限定美食，包括綠茶蕎麥沙拉等前菜、甜酸雞配時蔬炒飯等主食以及紅芝麻酥皮豆腐起司慕斯等甜點。所有菜式都將精心擺放於具有節日元素的餐墊之上，同時提供筷子和寓意「幸福美滿、財運亨通」的餐巾紙帶，為機上美味體驗錦上添花。

春節期間，杜哈哈馬德國際機場Al Safwa頭等艙休息室、Al Mourjan商務艙休息室亦將提供虎蝦炒麵、牛頰肉配時蔬炒飯、柑桔慕斯等春節限定美食，讓乘客在候機時也能感受到濃郁的節日喜悅。

卡達航空在2021年世界航空大獎評選中，獲國際航空運輸評級機構Skytrax評為「年度最佳航空公司」，是史上第一家六度獲得這一業界至高榮譽的航空公司（2011/2012/2015/2017/2019/2021）。此外，卡達航空還在此次評選中攬獲「全球最佳商務艙」、「全球最佳商務艙休息室」、「全球最佳商務艙座椅」、「全球最佳商務艙餐飲服務」、「中東最佳航空公司」五項殊榮。

卡達航空春節菜單_商務艙。圖/卡達航空提供
卡達航空春節菜單_商務艙。圖/卡達航空提供

春節 卡達

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