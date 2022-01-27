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高價案輪番帶動 台北市新建案均價挑戰每坪百萬大關

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

據住展雜誌統計，去年第四季北台灣新成屋、預售屋成交價格不僅維持多頭格局，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等，五處新建案房價全都創下歷史新高紀錄，平均年漲幅擴大至8.7％。

住展雜誌研發長何世昌表示，房價在2021年進入「主升段」，現在房價已經是「會漲到什麼程度」的問題，以領頭羊台北市來說，今年將挑戰每坪均價100萬元這個魔王關卡，成為市場關注焦點。

住展雜誌統計資料顯示，台北市去年Q4房價續漲到每坪95.1萬元，較上季上漲1.4萬元、季漲幅約1.5％，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高。若與去年同期相比，則上漲6.5萬元、年漲幅擴大至7.3％。

新北市去年Q4房價為每坪43.7萬元，較Q3上漲1.2萬元、季漲幅約2.8％，價格連續八季上漲，並寫創下史上新高；與2014歷史高點42.9萬元相比，還多出0.8萬元。近一年來，每坪房價上漲3萬元、年漲幅約7.4％。

何世昌分析，近期台北市各行政區處於輪漲格局，Q4以中正、中山、南港等地漲幅稍大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；由於預售屋實價揭露速度加快，高價案周邊房價跟進調漲的速度也比去年快。預期今年下半年，台北市房價就會進入單價百萬元挑戰賽。

新北市仍以蛋白區的價位漲速較強勁，如八里、淡水、五股等地漲幅較高，主因是這幾處房價相對較低，自住買盤持續流入推升住宅需求與房價。

房價 預售屋

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