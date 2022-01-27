華信航空高雄－金門27日首航 協助離島春節疏運

為擴大服務南部地區往來金門的旅客，華信航空於今（27）日由高雄首航金門，首航班機AE301上午8時15分由高雄機場啟航飛往金門，班機起飛前特別舉行灑水儀式，祈福首航順利圓滿。華信航空並貼心準備慶祝高金開航的防疫口罩，贈送每位搭乘首航班機的旅客，戴好口罩安心旅遊。

華信航空繼台北、台中直飛金門航線，特於春節前開航高雄-金門航線，提供北、中、高往來金門更便捷的飛航服務，協助金門的空中疏運、滿足離島居民春節的返鄉需求。華信航空金門航線整合華航集團機隊資源，另彈性調整180人座的A320來執行飛航任務，以提升整體運量。未來將視市場運能需要，機動性增飛班次，提供金門航線充裕的航班數及增加座位數。

華信航空高雄-金門航線，初期規劃每天往返兩班，高雄-金門航線AE301 8時15分、AE307 15時55分每天分別於上、下午由高雄小港機場起飛前往金門；金門-高雄航線AE302 10時10分、AE308 17時50分則每日由金門起飛前往高雄。

為慶祝華信航空高雄-金門開航、回饋搭機旅客，華信航空特別推出開航雙重優惠，凡2022年3月31日前，購買並搭乘華信航空高雄-金門航班就享有網路優惠價，離島居民只要新台幣1,300元起；並自1月27日至3月31日止共九週時間，週週抽出一位幸運旅客可獲得高雄-金門免費機票一張。

旅客可利用華信航空客服專線、華信網站或華信APP訂位購票，也可透過統一、全家超商訂位購買華信航空高雄-金門機票。

華信航空官網www.mandarin-airlines.com、訂位專線：412-8008(手機+02)。 華信航空高雄-金門航線，初期規劃每天往返兩班。圖/華信航空提供

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