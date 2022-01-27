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北市公布40條熱門交易路段 僅剩這裡三字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
文山區示意圖。記者游智文／攝影
文山區示意圖。記者游智文／攝影

台北市地政局今(27)日公布去年熱門交易路段前40名，中古屋方面，文山區興隆路三段每坪39萬元最便宜，也是熱門路段唯一的三字頭，其次為文山區福興路、內湖康樂街，單價分別是每坪45萬、47萬元。

新成屋方面，單價最便宜為西園路一段，均價每坪53萬元、其次為重慶北路四段、康樂街。單價均為每坪55萬元。

租金部分，租金最親民的熱門路段，為北投中和街，每坪899元、其次為和平西路一段（1,127元/坪）、民權東路六段（1,152元/坪）；其中中和街連續2年皆為價格相對親民之熱門路段。

地政局每年依照前一年度實價登錄案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2020年相較之變動幅度及排名升降，讓市民輕鬆讀懂北市熱門交易路段近1年量價變化。

2021年新成屋熱門路段變化較明顯，共有22個路段為新進榜；其中市民大道四段異軍突起，以均價每坪199萬元，拿下去年熱門路段均價第一名，主要是微風百貨周邊新成屋拉高均價所致。其次為敦化南路一段（159萬元/坪），第三是信義路二段（146萬元/坪）。

中古屋及出租屋熱門路段分別皆有6個路段為新進榜，變動相對穩定。中古屋單價前3名路段，依序為仁愛路四段（105萬元/坪）、信義路四段（98萬元/坪）及忠孝東路四段（94萬元/坪）；其中仁愛路四段已蟬聯中古屋單價冠軍路段3年。

資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

租金 微風 實價登錄

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