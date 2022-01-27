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房市指標溫度計：供給成長需求偏冷 房價由熱轉穩

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
北市政府地政局今（27）日發布110年第3季房市指標溫度計。資料來源／地政局
北市政府地政局今（27）日發布110年第3季房市指標溫度計。資料來源／地政局

北市政府地政局今（27）日發布110年第3季房市指標溫度計，住宅市場供給面由偏冷黃藍燈轉偏熱黃紅燈，構面分數上升；需求面維持偏冷黃藍燈，構面分數下降；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面由偏熱黃紅燈轉穩定綠燈，構面分數下降；負擔面維持過熱紅燈，構面分數持平。

供給面第3季由偏冷黃藍燈轉偏熱黃紅燈。受到住宅建築貸款餘額、住宅建築貸款核准金額及住宅建築貸款周轉率指標上升影響，構面分數由4.00分上升至7.25分，高於去年同期（綠燈5.50分）、前5年均值（4.00分）及前10年均值（4.13分），近期市場供給轉趨熱絡。觀察前5年及前10年均值趨勢，長期供給穩定成長。

需求面第2季維持偏冷黃藍燈。受到家戶購屋比指標下降影響，構面分數由4.00分下降至2.67分，與去年同期同分（黃藍燈2.67分），低於前5年均值（4.27分）及前10年均值（4.40分），近期市場需求仍保守。觀察前5年及前10年均值趨勢，長期需求微降。

交易價格面第3季維持過熱紅燈。各項指標及構面分數皆持平，與去年同期同分（紅燈9.20分），高於前5年均值（8.63分）及前10年均值（8.16分）。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場價格走勢持續居高。

交易量能面第3季由偏熱黃紅燈轉穩定綠燈。受到疫情影響，買賣移轉棟數及建物買賣周轉率下降，構面分數由8.00分下降至4.67分，低於去年同期（黃紅燈7.00分）及前5年均值（5.42分），仍高於前10年均值（4.48分），近期市場交易量能由熱轉穩。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場量能仍維持走升。

負擔面第3季維持過熱紅燈。各項指標及構面分數皆持平，且高於去年同期（黃紅燈8.00分）、前5年均值（7.80分）及前10年均值（8.09分），觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期住宅負擔仍高。

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