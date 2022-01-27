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華航要再增購四架貨機 獲利實力更好了

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
中華航空（2610）今 (27) 日召開董事會臨時會，會中通過新購 4 架波音 777F 貨機，預計自 2023 年開始交付。示意圖。圖／華航提供 曹悅華
中華航空（2610）今 (27) 日召開董事會臨時會，會中通過新購 4 架波音 777F 貨機，預計自 2023 年開始交付。示意圖。圖／華航提供 曹悅華

華航空（2610）今 (27) 日召開董事會臨時會，會中通過新購 4 架波音 777F 貨機，預計自 2023 年開始交付。華航 2020 年起陸續引進 6 架 777F 貨機，加上新訂購的 4 架，未來 777F 貨機規模將達 10 架。展望貨運市場擴充 777F 貨機機隊，搭配全球最大的 747F 貨機機隊，為華航強大的貨運運能再添動力。

華航為全球排名第五大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益。華航自 2020 年 12 月起陸續引進 6 架 777F 貨機，目前已交付 3 架，2022 年預計再交付 2 架、2023 年交付 1 架；本次新購買的 4 架 777F 貨機也將於 2023 年開始陸續到位，2024 年交付完畢。

777F 貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮 18 架 747F 及 3 架 777F 貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，締造貨運佳績，在 2021 年屢創歷史新猷，包括單月上百架次載貨包機、12 月貨運營收新台幣 154 億元改寫單月新高、貨運收入連續 5 個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等。華航全力衝刺貨運市場，預期新貨機陸續交付後，將再添營運動能，搶攻全球商機

華航 營收

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