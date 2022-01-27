房價愈打愈高？上季雙北、桃竹新建案價格平均年漲逾8%

據住展雜誌統計，去年Q4北台灣新成屋、預售屋成交價格不僅維持多頭格局，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區等，五處新建案房價全都創下歷史新高紀錄，僅宜蘭地區仍未突破前波高點。不僅如此，去年Q4房價漲勢更為強勁，北台灣各縣市新建案平均年漲幅擴大至8.7％，較同年Q3平均年增幅增加2.5個百分點。」。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於房價在2021年進入「主升段」，現在房價已經不是漲或跌的問題，而是「會漲到什麼程度」的問題；以領頭羊台北市來說，今年就會挑戰100萬元／坪這個魔王關卡，勢必成為市場關注的焦點。

台北市高價案帶動輪漲 新北低單價區買氣熱

住展雜誌統計資料顯示，台北市去年Q4房價續漲到95.1萬元／坪，較上季上漲1.4萬元／坪、季漲幅約1.5％，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高。若與去年同期相比，則上漲6.5萬元／坪、年漲幅擴大至7.3％。

新北市去年Q4房價為43.7萬元／坪，較Q3上漲1.2萬元／坪、季漲幅約2.8％，價格連續八季上漲，並寫創下史上新高；與2014歷史高點42.9萬元／坪相比，還多出0.8萬元／坪。近一年來，房價上漲3萬元／坪、年漲幅約7.4％。

何世昌分析，近期台北市各行政區處於輪漲格局，Q4以中正、中山、南港等地漲幅稍大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；由於預售屋實價揭露速度加快，高價案周邊房價跟進調漲的速度也比去年快。另，新北市仍以蛋白區的價位漲速較強勁，如八里、淡水、五股等地漲幅較高，主因是這幾處房價相對較低，自住買盤持續流入推升住宅需求與房價。

相較於大台北地區，桃竹地區漲幅更為驚人。桃園去年Q4房價漲至27.5萬元／坪，季漲幅約6.6％、年漲幅約12.7％。新竹去年Q4房價勁揚至27.2萬元／坪，較Q3大漲約2.5萬元／坪，季漲幅高達約10％、年漲幅逾17％。

桃園房價大漲的原因是平價建商持續漲價，各區地板價普遍上升一大截。而新竹去年Q3至Q4間，陸續有建案成交60萬元／坪的資訊於實登公開後，菁華區線上其他預售案、餘屋案不甘便宜賣，原本賣4字頭的建案一舉漲至5字頭，偏鄉與都市計畫外的建案也頻頻開出3字頭、4字頭高價，導致房價再度驟漲。

至於基隆去年Q4房價漲到22.7萬元／坪，再次創下新猷。宜蘭走出高鐵設站風波之後，市場重拾信心，去年Q4房價止跌反漲至21.8萬元／坪，季增與年增幅均為2.3％。

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