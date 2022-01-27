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華信航空高雄-金門首航超低調 幕後功臣是誰引熱議

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
華信航空今天起新開闢高雄-金門航線，金門縣長楊鎮浯今天到高雄機場參與首航活動，與搭乘的鄉親合影。圖／縣府提供
華信航空今天起新開闢高雄-金門航線，金門縣長楊鎮浯今天到高雄機場參與首航活動，與搭乘的鄉親合影。圖／縣府提供

華信航空今天起新開闢高雄-金門航線，金門縣長楊鎮浯今天一早率觀光處處長丁健剛一行即抵達高雄機場參與首航活動，與搭乘的鄉親合影並祝賀新航線開通順利，考量疫情因素，華信航空僅在現場安排簡單的拍照慶祝活動，並於班機起飛前舉行灑水儀式，祈福首航順利圓滿。

講了好久的高雄-金門航線今天上午於8:20從高雄起飛，在9:15到達金門航空站，除了縣府長官外，包括高雄市金門同鄉會理事長陳德順與高雄市浯江同鄉會理事長黃根寶等人也都到場參與，華信高金線首航機型ATR，班機滿載70人，現場還舉行灑水儀式，迎接首航飛機，縣府也在機坪發放口罩給每位到站旅客。

縣府表示，航空運輸為金門對台交通唯一途徑，攸關鄉親及旅客權益，108年底因受遠東航空無預警停飛影響，近年來高金線運能減少直接衝擊南部鄉親及觀光旅客往來，縣府也陸續接到許多鄉親對此航線運能增加的關心及建議。

縣府指出，2年來，縣府透過各項相關會議及管道，不斷向交通部民用航空局積極爭取運能，欣喜這次能促成華信航空加入高金線，此舉將為南部的鄉親朋友往返台金及觀光旅遊提供更多的運能，也為未來重大節慶疏運航班協調增加更多彈性。

但有金門民眾也質疑，這場高雄-金門航線應該算是大事，但縣府的態度卻超低調，飛機抵達金門也未通知記者到場採訪，跟日前的彩繪機「虎虎生風」首航金門差太多，感覺當中似乎有「喵膩」，不少人也猜測應該是先前立委陳玉珍發新聞稿指稱高金航線是她促成，「搶功」風波，讓兩人的「瑜亮情節」再度浮上抬面，也讓這場原本單純的首航，意外飄散出一股濃濃的政治味。

陳玉珍回應，她沒收到邀請，她曾詢問華信航空，該公司的回覆是，「疫情因素，今天的首航沒辦儀式，只有公開拍照」，陳玉珍指出，這兩天立法院正在表決預算，她已熬夜多日堅守，如果有收到邀請，一定會派代表前往。

陳玉珍強調，「功成不居」，重點是高金航線讓鄉親多一個返鄉的選擇，況且「她自己不是一個熱衷剪綵的人」。

除了高雄金門首航外，據了解，星宇航空公司昨日也派員到金門尚義機場考察環境，還陸續看了辦公室與地勤作業，有網友立刻PO網表示，金門未來將多一家航空公司選擇；對此，縣府觀光處表示，歡迎任何航空來金門，大家一起來把市場做大，但航線開航有一定的流程要跑，短期間不可能，直言應該沒那麼快。

華信航空高雄-金門航線首航，班機抵達金門，航空站還特別灑水迎接。圖／縣府提供
華信航空高雄-金門航線首航，班機抵達金門，航空站還特別灑水迎接。圖／縣府提供
華信航空高雄-金門航線首航，班機抵達金門，觀光處長丁健剛到場迎接旅客。圖／縣府提供
華信航空高雄-金門航線首航，班機抵達金門，觀光處長丁健剛到場迎接旅客。圖／縣府提供

金門 華信航空 航線

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