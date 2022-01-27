快訊

直播／今增本土+21例、境外43例 境外陽性率4.07%

高鐵延伸宜蘭站址選定「折衷案」！交通部：年後啟動環評

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎2022年新春 台鹽推限量賀年發財水

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台鹽推出限量賀年「發財水」。照片／台鹽提供
台鹽推出限量賀年「發財水」。照片／台鹽提供

2022年新春，台鹽（1737）推出限量賀年「發財水」，財神爺逗趣開懷的模樣躍上「台鹽海洋鹼性離子水」瓶身，用好水祝福健康財運一路發！「台鹽海洋鹼性離子水」並獲選為「2022台灣燈會在高雄」唯一指定用水，新春雙響歡慶台鹽70周年，也用好水讓台灣發光！

台鹽公司董事長吳容輝表示，屹立台灣70年的台鹽，從國營鹽品製造到全人健康品牌，秉持守護國人健康和創造美麗幸福的精神，豎立MIT台灣製造品質標竿。今年適逢70周年-「台鹽70，貨真價實」，不僅推出限量賀年「發財水」，更以市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」與台灣燈會合作，透過國家級的全國性活動，品牌加乘共同行銷台灣！

今年推出限量賀年「發財水」，台鹽邀民眾喝好水「發大財、夠鹼單」，健康好運一路發，現正同步全台台鹽生技門市與台鹽線上購發燒熱賣中。另2022台灣燈會在高雄活動期間(2月1日至2月28日)，台鹽推出限量「聚光台灣 高雄發光」燈會紀念水，亦可於家樂福、愛買及大潤發通路購買。無論是賀年發財水和燈會紀念水，一樣好水繽紛的祝福，台鹽都以最好的品質為民眾增添新春大能量！

另外，為歡慶70周年，全台台鹽生技門市與台鹽線上購即日起同步推出新春慶優惠活動，不僅有打造金亮奇「肌」的頂級保養品「綠迷雅-金彈潤」系列，還有明星保健食品「關鍵錠PLUS」組合優惠、「保健3寶」等超值禮盒，都是新年送禮或寵愛自己的最佳獻禮!

台鹽 台灣燈會 生技

延伸閱讀

高市公布春節車流預測 燈會周邊將交通管制

台南普濟燈會今晚點燈 1500盞燈籠迎接遊子、旅人

賀年也要實聯防疫 趙天麟發限量紅包籲民眾防疫過好年

2022台灣燈會在高雄 陳其邁：視疫情調整防疫措施

相關新聞

台灣烤地瓜賣進日本百年超市 瓜瓜園二代：薯條荒也是我們的機會

瓜瓜園總經理邱裕翔將最台灣味的烤地瓜，賣進全台3700間全家門市，還讓全日本有130家店、開業超過百年的伊藤洋華堂超市下單進貨。這位「瓜二代」如何用5年時間，將地瓜食品外銷十多國，讓標準嚴格的日本人都服氣？

高房價年代 買房撿便宜賺到？專家搖頭：要注意這幾點

原物料大漲、缺工，房價水漲船高，高房價時代下，自住型買方不僅得考量「價格」，更要著重「價值」，專家指出，消費者應將不動產...

華信航空高雄-金門首航超低調 幕後功臣是誰引熱議

華信航空今天起新開闢高雄-金門航線，金門縣長楊鎮浯今天一早率觀光處處長丁健剛一行即抵達高雄機場參與首航活動，與搭乘的鄉親...

迎2022年新春 台鹽推限量賀年發財水

2022年新春，台鹽（1737）推出限量賀年「發財水」，財神爺逗趣開懷的模樣躍上「台鹽海洋鹼性離子水」瓶身，用好水祝福健...

企業最愛！內科廠辦成萬磁王 近3年交易額逾300億元

台商回流、產業擴廠，商辦市場交易熱絡，其中又以北市內湖科技園區最為熱絡，更是產業擴編指名區域熱點，據公開資訊觀測站，統計...

高雄農十六房價漲三成 一戶電梯大樓可買3間公寓

高雄市鼓山區有豪宅區農十六特區及美術館特區，東森房屋研究中心統計實價資料，高雄市鼓山區房市自107年起，整體漲幅逾3成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。