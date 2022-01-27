迎2022年新春 台鹽推限量賀年發財水

2022年新春，台鹽（1737）推出限量賀年「發財水」，財神爺逗趣開懷的模樣躍上「台鹽海洋鹼性離子水」瓶身，用好水祝福健康財運一路發！「台鹽海洋鹼性離子水」並獲選為「2022台灣燈會在高雄」唯一指定用水，新春雙響歡慶台鹽70周年，也用好水讓台灣發光！

台鹽公司董事長吳容輝表示，屹立台灣70年的台鹽，從國營鹽品製造到全人健康品牌，秉持守護國人健康和創造美麗幸福的精神，豎立MIT台灣製造品質標竿。今年適逢70周年-「台鹽70，貨真價實」，不僅推出限量賀年「發財水」，更以市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」與台灣燈會合作，透過國家級的全國性活動，品牌加乘共同行銷台灣！

今年推出限量賀年「發財水」，台鹽邀民眾喝好水「發大財、夠鹼單」，健康好運一路發，現正同步全台台鹽生技門市與台鹽線上購發燒熱賣中。另2022台灣燈會在高雄活動期間(2月1日至2月28日)，台鹽推出限量「聚光台灣 高雄發光」燈會紀念水，亦可於家樂福、愛買及大潤發通路購買。無論是賀年發財水和燈會紀念水，一樣好水繽紛的祝福，台鹽都以最好的品質為民眾增添新春大能量！

另外，為歡慶70周年，全台台鹽生技門市與台鹽線上購即日起同步推出新春慶優惠活動，不僅有打造金亮奇「肌」的頂級保養品「綠迷雅-金彈潤」系列，還有明星保健食品「關鍵錠PLUS」組合優惠、「保健3寶」等超值禮盒，都是新年送禮或寵愛自己的最佳獻禮!

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