新保助老 攜手台東縣府發放暖心冬被

新光保全憑藉40餘年的安全產業基礎，搭配數位科技及智慧化服務的應用，近年逐步轉型成安心照護與智慧生活產業；透過AIOT創新科技及長年照護服務經驗，打造出讓銀髮族們「安心、樂活、自在」的24小時全天候守護平台-「Care U雲端居家照護服務」，協助高齡長者擁有安心快樂的銀髮生活。

新光保全獲兩次SNQ國家品質標章認證殊榮的「Care U雲端居家照護服務」投入縣市政府獨居老人照護服務，24小時全方位守護每一位獨居長者的健康與安全，亦獲2022年「台東縣政府111年度獨居老人緊急救援連線通報服務」殊榮，成為台灣照護產業的優質品牌。

為了使孤苦無依的獨居長者感受到社會溫暖，台東縣政府於春節前夕辦理「發放暖心冬被」活動，並號召新光保全在地同仁，一同將愛心冬被送至每一戶獨居長者家中，讓長者得以在低溫中獲得溫暖。

新光保全表示，未來將持續與更多機構團體或其他單位合作，到全台灣各角落落實公益推廣，亦將持續集結企業內的資源與力量，與更多ESG行動方案作結合，以善盡企業社會責任。

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