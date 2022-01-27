快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新保助老 攜手台東縣府發放暖心冬被

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
新保助老協助台東縣府「發放暖心冬被」。新保提供
新保助老協助台東縣府「發放暖心冬被」。新保提供

新光保全憑藉40餘年的安全產業基礎，搭配數位科技及智慧化服務的應用，近年逐步轉型成安心照護與智慧生活產業；透過AIOT創新科技及長年照護服務經驗，打造出讓銀髮族們「安心、樂活、自在」的24小時全天候守護平台-「Care U雲端居家照護服務」，協助高齡長者擁有安心快樂的銀髮生活。

新光保全獲兩次SNQ國家品質標章認證殊榮的「Care U雲端居家照護服務」投入縣市政府獨居老人照護服務，24小時全方位守護每一位獨居長者的健康與安全，亦獲2022年「台東縣政府111年度獨居老人緊急救援連線通報服務」殊榮，成為台灣照護產業的優質品牌。

為了使孤苦無依的獨居長者感受到社會溫暖，台東縣政府於春節前夕辦理「發放暖心冬被」活動，並號召新光保全在地同仁，一同將愛心冬被送至每一戶獨居長者家中，讓長者得以在低溫中獲得溫暖。

 新光保全表示，未來將持續與更多機構團體或其他單位合作，到全台灣各角落落實公益推廣，亦將持續集結企業內的資源與力量，與更多ESG行動方案作結合，以善盡企業社會責任。

獨居老人 保全

延伸閱讀

永信募集送愛 送物資給到宅沐浴的弱勢家庭與獨居長者

竹市府攜手愛心單位送福袋 獨居長者暖心過年

竹市府攜手UNIQLO 四大賀禮送264名獨居長者

因應防疫 大甲警民合作關懷弱勢家庭送禮送到家

相關新聞

台灣烤地瓜賣進日本百年超市 瓜瓜園二代：薯條荒也是我們的機會

瓜瓜園總經理邱裕翔將最台灣味的烤地瓜，賣進全台3700間全家門市，還讓全日本有130家店、開業超過百年的伊藤洋華堂超市下單進貨。這位「瓜二代」如何用5年時間，將地瓜食品外銷十多國，讓標準嚴格的日本人都服氣？

高房價年代 買房撿便宜賺到？專家搖頭：要注意這幾點

原物料大漲、缺工，房價水漲船高，高房價時代下，自住型買方不僅得考量「價格」，更要著重「價值」，專家指出，消費者應將不動產...

新保助老 攜手台東縣府發放暖心冬被

新光保全憑藉40餘年的安全產業基礎，搭配數位科技及智慧化服務的應用，近年逐步轉型成安心照護與智慧生活產業；透過AIOT創...

民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高

中央大學台經中心今天公布1月消費者信心指數（CCI）升至73.67點；其中子指標「購買耐久財」指數顯著上升、創下歷史新高...

北台去年Q4房價狂漲 專家嘆「空手的只剩淚兩行」

住展雜誌最新統計指出，去年Q4北台灣房價漲勢凌厲，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區，新建案房價全創歷史新高，年漲...

部落衝突、皇室戰爭釋全新KV 滿滿中華特色引人入勝

農曆春節長假即將來臨，今年因為疫情升溫，加上出國旅遊不便，待在家裡的時間變多了，芬蘭知名手機遊戲公司Supercell ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。