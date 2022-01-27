部落衝突、皇室戰爭釋全新KV 滿滿中華特色引人入勝
農曆春節長假即將來臨，今年因為疫情升溫，加上出國旅遊不便，待在家裡的時間變多了，芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的「部落衝突」、「皇室戰爭 」，特別選在農曆新年期間釋出引人入勝，滿滿「中華特色」的全新KV，陪大家過個快樂的新年。
由芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的爆款作品「部落衝突Clash of Clans」和「部落衝突：皇室戰爭」，自發行以來已陪伴各位首領多個年頭，在全球各國創下驚人的成績，推出至今收獲大量用戶的喜愛，尤其在華人地區曾創下多個紀錄，是爆款手遊。
因此在華人心中最熱鬧、最具意義性的農曆新年， Supercell也特別推出了全新製作的KV。
日前從官方公佈的全新主視覺圖中可以看到，野蠻人之王、野豬騎士、哥布林…等經典的人氣熱門角色在充滿年節氣息的絢爛除夕煙火下，一起圍繞在擺滿了餃子、春捲等道地中華年菜的餐桌旁，位於C位的火鍋，令人不禁垂涎三尺。
根據往年經驗，「部落衝突」與「部落衝突：皇室戰爭」這兩款遊戲每到農曆春節必有大動作。此前，「部落衝突」在官方粉絲團上發佈了一條貼文，讓首領們在五位英雄中選出最期待換上新衣造型的一位。
官方粉絲團上的票數正在拉鋸中 ，許多遊戲迷拭目以待，不知道此次投票最終勝出的英雄，是否能在農曆新年迎來自己的專屬的特別造型呢？甚至還有人說，要趁現在，趕快回歸部落，在遊戲裡互拜早年。
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