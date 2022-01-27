部落衝突、皇室戰爭釋全新KV 滿滿中華特色引人入勝

農曆春節長假即將來臨，今年因為疫情升溫，加上出國旅遊不便，待在家裡的時間變多了，芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的「部落衝突」、「皇室戰爭 」，特別選在農曆新年期間釋出引人入勝，滿滿「中華特色」的全新KV，陪大家過個快樂的新年。

由芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的爆款作品「部落衝突Clash of Clans」和「部落衝突：皇室戰爭」，自發行以來已陪伴各位首領多個年頭，在全球各國創下驚人的成績，推出至今收獲大量用戶的喜愛，尤其在華人地區曾創下多個紀錄，是爆款手遊。

因此在華人心中最熱鬧、最具意義性的農曆新年， Supercell也特別推出了全新製作的KV。

日前從官方公佈的全新主視覺圖中可以看到，野蠻人之王、野豬騎士、哥布林…等經典的人氣熱門角色在充滿年節氣息的絢爛除夕煙火下，一起圍繞在擺滿了餃子、春捲等道地中華年菜的餐桌旁，位於C位的火鍋，令人不禁垂涎三尺。

根據往年經驗，「部落衝突」與「部落衝突：皇室戰爭」這兩款遊戲每到農曆春節必有大動作。此前，「部落衝突」在官方粉絲團上發佈了一條貼文，讓首領們在五位英雄中選出最期待換上新衣造型的一位。

官方粉絲團上的票數正在拉鋸中 ，許多遊戲迷拭目以待，不知道此次投票最終勝出的英雄，是否能在農曆新年迎來自己的專屬的特別造型呢？甚至還有人說，要趁現在，趕快回歸部落，在遊戲裡互拜早年。 部落衝突與部落衝突皇室戰爭這兩款遊戲每到農曆春節總有大動作陪著遊戲迷過新年。圖/部落衝突-皇室戰爭提供

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