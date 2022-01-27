快訊

北市已規劃防疫升「2.5級」SOP 有狀況就公布「春節做法」

賠更多！太陽花國賠案 二審判北市警局要賠近141萬

部落衝突、皇室戰爭釋全新KV 滿滿中華特色引人入勝

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
遊戲中經典人氣角色在充滿年節氣息的絢爛除夕煙火下，一起圍繞在擺滿了餃子、春捲等道地中華年菜的餐桌旁，位於C位的則是火鍋。圖/部落衝突-皇室戰爭提供
遊戲中經典人氣角色在充滿年節氣息的絢爛除夕煙火下，一起圍繞在擺滿了餃子、春捲等道地中華年菜的餐桌旁，位於C位的則是火鍋。圖/部落衝突-皇室戰爭提供

農曆春節長假即將來臨，今年因為疫情升溫，加上出國旅遊不便，待在家裡的時間變多了，芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的「部落衝突」、「皇室戰爭 」，特別選在農曆新年期間釋出引人入勝，滿滿「中華特色」的全新KV，陪大家過個快樂的新年。

由芬蘭知名手機遊戲公司Supercell 發行的爆款作品「部落衝突Clash of Clans」和「部落衝突：皇室戰爭」，自發行以來已陪伴各位首領多個年頭，在全球各國創下驚人的成績，推出至今收獲大量用戶的喜愛，尤其在華人地區曾創下多個紀錄，是爆款手遊。

因此在華人心中最熱鬧、最具意義性的農曆新年， Supercell也特別推出了全新製作的KV。

日前從官方公佈的全新主視覺圖中可以看到，野蠻人之王、野豬騎士、哥布林…等經典的人氣熱門角色在充滿年節氣息的絢爛除夕煙火下，一起圍繞在擺滿了餃子、春捲等道地中華年菜的餐桌旁，位於C位的火鍋，令人不禁垂涎三尺。

根據往年經驗，「部落衝突」與「部落衝突：皇室戰爭」這兩款遊戲每到農曆春節必有大動作。此前，「部落衝突」在官方粉絲團上發佈了一條貼文，讓首領們在五位英雄中選出最期待換上新衣造型的一位。

官方粉絲團上的票數正在拉鋸中 ，許多遊戲迷拭目以待，不知道此次投票最終勝出的英雄，是否能在農曆新年迎來自己的專屬的特別造型呢？甚至還有人說，要趁現在，趕快回歸部落，在遊戲裡互拜早年。

部落衝突與部落衝突皇室戰爭這兩款遊戲每到農曆春節總有大動作陪著遊戲迷過新年。圖/部落衝突-皇室戰爭提供
部落衝突與部落衝突皇室戰爭這兩款遊戲每到農曆春節總有大動作陪著遊戲迷過新年。圖/部落衝突-皇室戰爭提供

手機遊戲 皇室 芬蘭

延伸閱讀

now.gg推出NFG平台 讓遊戲中的程式碼、關卡等資源由不同人分別持有

竹縣防非洲豬瘟 新埔3養豬場違規用廚餘挨罰

中警創「事故快打」解回堵 空拍機、大重機、粉筆出動

影 ／首款音樂陣頭手機遊戲發表 黃偉哲意外PK黃偉哲

相關新聞

北台去年Q4房價狂漲 專家嘆「空手的只剩淚兩行」

住展雜誌最新統計指出，去年Q4北台灣房價漲勢凌厲，台北市、新北市、桃園市、基隆市與新竹地區，新建案房價全創歷史新高，年漲...

部落衝突、皇室戰爭釋全新KV 滿滿中華特色引人入勝

農曆春節長假即將來臨，今年因為疫情升溫，加上出國旅遊不便，待在家裡的時間變多了，芬蘭知名手機遊戲公司Supercell ...

高房價年代 買房撿便宜賺到？專家搖頭：要注意這幾點

原物料大漲、缺工，房價水漲船高，高房價時代下，自住型買方不僅得考量「價格」，更要著重「價值」，專家指出，消費者應將不動產...

當ESG遇上長照 環境與人都更健康

COP26氣候峰會再掀環保永續熱潮，隨著世界各國淨零碳排列入立法，歐盟在2021年推出永續財務揭露規範， ESG（環境、...

高房價時代買房找便宜 房仲：只做對了一半

高房價時代，不少人購屋把重點放在房價上，中信房屋表示，買房只求房價便宜、能負擔，只作對了一半，必須要同時考慮標的成長性，...

資深藝人黃西田返鄉置產 將入主高雄亞灣海景豪宅

資深藝人黃西田返回高雄家鄉在亞灣區置產，高永建設證實，黃購下「大船入港」中高樓層90坪住家，外加兩個平面車位，目前辦理交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。