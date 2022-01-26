合一生技入選2022彭博性別平等指數，創國內生技業首例

合一（4743） 26日宣布，入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI）。該指數今年共納入45國家及地區，包含11個產業，共418家企業，台灣僅有七家企業入選，合一是唯一入選的生技業者，突顯國際ESG評等機構肯定合一長期在推動性別議題及友善職場文化上的努力。

合一為MSCI全球標準型指數成分股，以研發全球創新藥為核心目標，聚焦於慢性皮膚與免疫疾病治療，擁有完整的新藥研發品項，涵括臨床一期、二期、三期以及NDA/上市產品，主要為First in class或Best in class的藥物。

彭博性別平等指數旨在追蹤國際企業在職場性別平權資訊揭露的表現，指數評分共包含：企業女性領導者及人才庫 (Female Leadership & Talent Pipeline)、薪酬福利政策是否符合同工同酬(Equal Pay & Gender Pay Parity)、友善包容的性平文化(Inclusive Culture)、暢通的性騷擾申訴管道及防治政策(anti-sexual harassment policies)，以及認同女性價值品牌(pro-women brand)等五個面向。

彭博社董事長、美國30% Club創辦人暨董事長高逸雅 (Peter T. Grauer)表示 :「我們很榮幸能將合一生技和其他全球417家公司一起納入彭博性別平等指數，這些公司提升了性別相關資訊報告的透明度，並在業界樹立新的標準。儘管彭博性別平等指數的門檻越來越高，但成員仍不斷增加，這證明更多公司努力改善性別相關指標，為多元化人才在組織中創造更多成功機會。」

合一生技長期推動友善職場，落實性別平權，女性董事比率達42.86%，女性主管比率62.5%，在女性員工佔比 (Percent Women Of Total Workforce)、女性員工佔工程/研發比例 (Percent Women Of Engineering Workforce)、女性升遷比率(Percent Women Of Total Promoted Employees)等構面的表現遠優於業界水準。

合一生技總經理鄭志慧表示 ，今年全球僅有23家生技醫療公司入選彭博性別平等指數，合一成為台灣生技業第一家被納入彭博性平指數的公司，代表合一在職場多元化議題推動已名列世界前茅，獲得國際認可，未來我們將持續依循『SDGs 5 : 性別平權』 及 『SDGs 8 促進就業及經濟成長』的永續目標，與員工攜手打造永續企業」。

合一生技與其他全球417家公司一同納入彭博性別平等指數，提升性別相關資訊報告的透明度，為多元化人才在組織中創造更多成功機會。這項彭博性別平等指數的調查皆為企業自發性參與，沒有相關費用成本，市值達到10億美元的公司才有資格納入該指數，相關指數訊息可參閱彭博網站: https://www.bloomberg.com/gei。

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