嘉磐慈善基金會串連全台大募集超過5000件二手新衣

嘉磐慈善基金會聽聞疫情期間，弱勢孩童家庭經濟收入銳減，沒有能力更換保暖冬衣，於是發起「二手惜物．雙手傳愛」二手(新)衣募捐慈善行動，串連全台大募集超過5,000件二手新衣，讓寶貝們暖身又暖心。

適逢農曆年關將近，嘉磐慈善基金會不僅將孩子的作品製作成有故事的紅包袋，同時捐出1,000份年菜、太陽餅及鳳梨酥新春伴手禮盒，和100床保暖棉被給基金會在全台資助的偏鄉家庭，讓弱勢孩童溫馨過好年。

歲末之際辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，然而，因疫情轉趨嚴竣之故，不得不取消尾牙宴。

堅持造善不間斷的董事長魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡儘可能地為孩子們圓夢。

並依資助單位孩童的需求採購物資，由員工分梯次帶著公益夥伴齊心資助的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台，為了實踐為孩子創造舞台的承諾，今年更將「小小畢卡索」創意繪畫競賽的優勝作品，設計成獨一無二的限量桌曆和紅包袋，將善行公益轉化成文創作品，讓孩子們的創作有機會被更多人看見。

嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示，紅包袋在傳統家庭裡，擁有美好祝福的寓意，更是長輩期盼能以好運庇蔭晚輩的象徵，基金會透過文創紅包袋的設計，也期望能將孩子的純摯想像化為祈願，分享給生活在這片土地上的人們。

多年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計已資助超過3,589名孩童。魏嘉銘說，嘉磐以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

12年前，魏嘉銘深受「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通」所悟，將「種福田」的信念移植到建築領域，旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀。

另外，以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，今年度更勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。

目前，嘉磐以台北、台中雙城聯手推案，包括位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，以及傳承台北信義區名宅血統規劃的台中北北屯新案「嘉磐信義」，都在市場成為指標。

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