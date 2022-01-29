資金回流轉往不動產 學區、交通便利性皆成熱議焦點

【文·Social Lab社群實驗室】

本次《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 房地產產業資料庫》追蹤「建商品牌」 2021年10月到12月網路聲量，並從中挑選出表現優秀及成長幅度大的品牌做進一步評析，挖掘網友針對建商的討論內容，從社群觀測的角度一窺後疫情時代下，房地產市場消費者的社群口碑與需求趨勢變化。

房市從2021年第三季便有回溫的現象，到了第四季時買氣更是趨於穩健，從網路聲量的角度觀察，本季消費者買房多考慮自住需求，建案附近的學區與交通優勢，成為許多首購與小家庭的首要關注面向。

六都房產移轉棟數創下11年來同期新高 建商新案引高度關注

隨著第三季遞延性買盤逐漸出籠，第四季時的房市亦持續升溫，在中美貿易戰、疫情等因素影響之下，大量台商選擇回流投資，旅居海外者亦紛紛回台，帶起了市場的自住需求，再從六都地政局統計的買賣移轉棟數的角度觀察，2021年第四季的移轉棟數以7萬7566棟刷新了縣市合併11年以來的同期新高紀錄，迎來大批的交屋潮，更反映出市場資金的豐沛。

Q4建商影響力排行榜前十五名。 Social Lab社群實驗室/製圖

而從網路聲量角度剖析，本季《房地產產業資料庫》合計共追蹤 65 個品牌的社群表現，並排序出表現優秀及成長幅度大的前 15 名建商品牌。從購屋族群聚焦的話題及個案評價等，可以發現本季中，建商建案附近的學區、交通優勢，都是大眾經常討論的焦點面向，可見剛性需求仍為本季民眾購屋的重要參考因素。另外建商持續投入公益，為弱勢族群發聲，亦獲得不少媒體與社群的關注以及網友的正面評價，帶動建商於關注度與好感度的排名。接著則將針對五個本季社群指標上表現優秀及成長幅度大的建商品牌，做進一步的口碑剖析。

建商關心弱勢族群引關注 氧生宅、豪宅等級公設成焦點話題

本次富宇建設、新潤建設、冠德建設皆為影響力前五名的建商品牌，其中富宇建設於2021年10月時，與永信社會福利基金會共同打造大甲「珸聆社區長照機構」，提供失智症的長者們社區照顧的服務，為社會公益盡一份心力，此一善舉也讓富宇建設獲得了不少正面的社群評價。另外富宇建設之新案「富宇哈佛苑」亦有著極高的關注度，因近文青國中小學，享有雙語文教學區，且又坐擁景觀第一排，極佳的地理位置受到不少小家庭的推崇，在本季奪下整體建商影響力排名第一的寶座。

第四季建商評析_富宇、新潤、冠德。 Social Lab社群實驗室/製圖

而新潤建設位於桃園A7的「新潤翡麗」建案本季討論熱度不減，以氧生宅作為特色，使用具防護或健康氧生之設備與建材，從防霾抗菌到除氯淨水，守護居住者的健康，尤其在生活環境與品質愈發受到重視的背景之下，於社群上成功引起迴響，吸引眾多網友紛紛留言詢價外，討論區也有不少人會分享看屋心得，整體網友對於新潤建設的話題參與度高，更於本季的建商影響力排名一舉上升了5個名次。

至於冠德建設本季正式登場的建案「冠德文心綻」，為台中第一座捷運共構宅，具交通上的絕對優勢，於公設上的規劃更被網友稱為是「豪宅等級」，從圖書館、游泳池，到茶屋、視聽室、健身房等，應有盡有，再加上「先建後售」的模式，讓民眾買房能「眼見為憑」，成功製作話題，相關的討論文章也都能吸引網友熱議，使冠德建設於本季參與度排名大幅提升了9個名次。

學區、交通等剛需多熱議 建商新案未登場便引迴響

接下來看到於本季名次大幅提升的兩個建商品牌。首先是華固建設，因藝人庾澄慶入手其位於敦北的建案「華固名鑄」，帶動品牌整體的討論度，成功於社群討論區上大量曝光，除了對於該建案坪數價格的討論之外，「華固名鑄」位於雙敦學區的優勢也是不少人關注的焦點。另外華固建設預計於2022年推出的六大新案，如北士科首筆住宅案「華固文臨」，或是總銷突破30億的「華固大安學府」與「華固得月」等建案，皆備受社群熱議。第四季 第四季建商評析_華固、馥華。 Social Lab社群實驗室/製圖

而於討論區中素來有著好口碑的馥華集團，因深耕板橋、土城一帶多年，成為不少在地客們的首選，不少網友直言「馥華算是品質保證」、「馥華可是秒殺」、「馥華品牌有保障」等，可看出品牌於社群討論區中的高人氣。另外被稱為馥華集團「40自信之作」的「馥華城奕」，雖預計2027年才會完工，但還未登場便已備受矚目，因位於土城區金城路上，具交通便捷、多商圈等優勢，被稱為是「土城核心之選」，成功創造話題，整體品牌話題參與度高。

觀察整體房市不論是買氣亦或討論度皆十分火熱，民眾購屋多以自住為導向，並持續關注建案周遭之學區、交通及商圈優勢，也讓許多建案還未正式登場便已於社群討論區上成功引起話題。加上疫情等大環境因素影響之下，海外資金多回流並轉往不動產，為第四季迎來大批的交屋潮，可見房地產的發展絕對可期。

觀看原文→https://bit.ly/33LdDyc

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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