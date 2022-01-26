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支持台灣藝術家創作21年 旺宏教育基金會獲「文馨獎」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
旺宏教育基金會榮獲文化部文馨獎肯定由基金會張宜如執行長（右）代表受獎。圖／旺宏教育基金會提供
旺宏教育基金會榮獲文化部文馨獎肯定由基金會張宜如執行長（右）代表受獎。圖／旺宏教育基金會提供

財團法人旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，更持續扶植台灣藝術家投入創作，昨（25）日獲得文化部頒發「第15屆文馨獎—常設獎銅獎」肯定，表揚支持台灣文化藝術發展，由基金會執行長張宜如代表受獎。

旺宏教育基金會為培育台灣優秀年輕科技人才，連續21年舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，累積至今已有近4萬名師生熱情參與，頒發獎學金超過新台幣1.7億元。基金會深耕科普20餘年有成，去年底剛獲得教育部潘文忠部長頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀。

除了深耕科學教育，旺宏教育基金會亦扶植年輕在地藝術家及偏鄉美學教育，每年均邀請台灣新銳藝術家量身打造金矽獎與科學獎獎座，每一屆的獎座設計都是獨一無二的全新創作，每年資助金額超過百萬元，讓更多年輕在地藝術創作被看見，基金會已與近30位藝術家合作，讓科技創新與藝術創作有了完美結合。

旺宏教育基金會更舉辦公益藝文聯展，鼓勵科技人培養多方的興趣及才華，並曾舉辦「以愛為名」畫展，義賣所得捐助新竹縣市偏鄉學校推廣美學教育，邀請新竹縣尖石鄉偏鄉學童參訪台灣科學教育館及故宮博物院，讓學童也能欣賞奧塞美術館十九世紀印象派大師的真跡。

旺宏電子是新竹科學園區少數擁有逾百坪獨特產品展示空間的公司，位於公司總部的「創新產品與技術展示館」，特別規劃了一區藝文特區，除了展示同仁的藝術創作，近年來每年皆邀請不同的藝術家作品進駐，展演豐富多元的創作，曾經展出的知名藝術家包括余燈銓、黃輝雄及宋璽德。

教育部 旺宏 藝術家

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