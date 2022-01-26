快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

momo衝業績不打烊 春節期間在庫商品照常出貨

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

迎接2022農曆春節富邦媒（8454）表示，為讓消費者在過年期間「鄰」時差購物，旗下momo購物網於1月28日至2月7日祭出《過年不打烊》活動，全站商品下單不受限，在庫商品更是照常出貨，客服亦將正常服務。由於春節前夕疫情升溫，近一個月電玩遊戲買氣年增15%，電動麻將桌較上月同期成長175%，宅娛樂商機旺。

隨消費習慣轉移，網購成傳統農曆春節年貨置辦重要管道。momo針對消費者在過年期間一站買齊所需，提供眾多過年零嘴、休閒電玩、潮流新衣、新鞋新包、開運旺財、伴手禮盒、海鮮肉品等，搶攻年節商機。

富邦媒表示，春節連假離不開娛樂活動，但時逢防疫關鍵期，刺激又有趣的「電玩遊戲」成歡度年節的好選擇。其中「Nintendo 任天堂」Switch推出新款OLED主機，年節期間配上可家庭共樂的瑪利歐系列遊戲，像是瑪利歐高爾夫、超級瑪利歐3D世界+狂怒世界，或是趣味十足的寶可夢RPG遊戲，如寶可夢晶燦鑽石+明亮珍珠遊戲同捆包、即將上市的寶可夢傳說阿爾宙斯等，最受市場關注。

此外，近年可折疊或mini款的「電動麻將桌」融入消費者都市生活中，加上現代人重視生活儀式感，白色、木紋色、玫瑰金色等「質感色系」商品超人氣。momo表示，站上電動麻將桌熱銷價格帶約落在2-3萬元，人氣商品如玫瑰金色「東方不敗」子彈列車三代電動麻將桌，內建紫外線殺菌功能為健康把關，另外像是「商密特」折疊款T550過山麻將機，雪貂白、瑪瑙棕等共4色可選。

春節 富邦媒 購物網

延伸閱讀

新北春節疫苗施打不打烊 持續提供民眾接種服務

誤傳台中2確診 盧秀燕：春節採高強度防疫戰備

《FF7》成人動畫亂入議會網友瘋二創 蒂法受封新一代義大利女神

網友製作《寶可夢》FPS惡搞遊戲 槍更好用誰還需要寶貝球

相關新聞

賴正鎰：政府打房 今年全台總推案量將縮15%

鄉林集團（5531）董事長、全國商總主席賴正鎰今(26)日表示，去年統計全台推案量1.83億元，年增11%，今年受到政府...

誰說維修廠非大不可？ 和泰車換腦袋把「大醫院」換成「小診所」老客戶意外買單

一個新策略，竟能把過去流失的兩成客戶找回來！這是和泰汽車近年推出TOYOTA社區型保修站的新服務後，最新交出的成績單。

特斯拉今年目標在台增20座超級充電站 串聯國道服務區

特斯拉（Tesla）去年底正式達成全台 40 座超級充電站的里程碑，今年截至目前，已分別開放「台南－永康愛買」與擴建「嘉...

支持台灣藝術家創作21年 旺宏教育基金會獲「文馨獎」

財團法人旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，更持續扶植台灣藝術家投入創作，昨（25）日獲得文化部頒發...

企業風雲／成衣大廠旭榮不上市 20年拚出營收300億元

2022年世足賽敲定11月21日在卡達登場，很多人不知道，每屆世足賽有三分之一的球衣，是出自於台灣紡織廠，其中有一家成衣大廠，叫做旭榮。旭榮不是上市櫃公司，但如今營收規模超過300億元，一起來了解這家隱形冠軍。

統一超搶宅自煮輕料理商機 推花蓮社企鬼頭刀魚片

統一超（2912）旗下7-ELEVEN瞄準簡單速成「輕料理」需求，今（26）日起推出多款在地漁產，包括引進好鄰居基金會輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。