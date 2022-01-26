momo衝業績不打烊 春節期間在庫商品照常出貨

迎接2022農曆春節，富邦媒（8454）表示，為讓消費者在過年期間「鄰」時差購物，旗下momo購物網於1月28日至2月7日祭出《過年不打烊》活動，全站商品下單不受限，在庫商品更是照常出貨，客服亦將正常服務。由於春節前夕疫情升溫，近一個月電玩遊戲買氣年增15%，電動麻將桌較上月同期成長175%，宅娛樂商機旺。

隨消費習慣轉移，網購成傳統農曆春節年貨置辦重要管道。momo針對消費者在過年期間一站買齊所需，提供眾多過年零嘴、休閒電玩、潮流新衣、新鞋新包、開運旺財、伴手禮盒、海鮮肉品等，搶攻年節商機。

富邦媒表示，春節連假離不開娛樂活動，但時逢防疫關鍵期，刺激又有趣的「電玩遊戲」成歡度年節的好選擇。其中「Nintendo 任天堂」Switch推出新款OLED主機，年節期間配上可家庭共樂的瑪利歐系列遊戲，像是瑪利歐高爾夫、超級瑪利歐3D世界+狂怒世界，或是趣味十足的寶可夢RPG遊戲，如寶可夢晶燦鑽石+明亮珍珠遊戲同捆包、即將上市的寶可夢傳說阿爾宙斯等，最受市場關注。

此外，近年可折疊或mini款的「電動麻將桌」融入消費者都市生活中，加上現代人重視生活儀式感，白色、木紋色、玫瑰金色等「質感色系」商品超人氣。momo表示，站上電動麻將桌熱銷價格帶約落在2-3萬元，人氣商品如玫瑰金色「東方不敗」子彈列車三代電動麻將桌，內建紫外線殺菌功能為健康把關，另外像是「商密特」折疊款T550過山麻將機，雪貂白、瑪瑙棕等共4色可選。

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