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日月潭力麗溫德姆溫泉酒店Q3開幕 力麗觀光招新血

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
日月潭伊達邵這個地方早期是邵族主要的居住地，也是日月潭邊人口聚集最多的村落，力麗儷山林會館日月潭館坐擁伊達邵碼頭湖畔美景。圖／業者提供
日月潭伊達邵這個地方早期是邵族主要的居住地，也是日月潭邊人口聚集最多的村落，力麗儷山林會館日月潭館坐擁伊達邵碼頭湖畔美景。圖／業者提供

國內旅遊仍是目前觀光旅遊業的主力市場，力麗集團飯店事業在日月潭伊達邵有三個據點，包含力麗哲園飯店日潭館、月潭館及力麗儷山林會館日月潭館，加上今年度第3季將開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，力麗集團飯店事業群將成為日月潭區飯店量體最大的飯店，同時近期也啟動人才招募計畫，預計要招200-300人。

力麗觀光連鎖飯店分佈宜蘭、花蓮、南投、墾丁等地區，董事長蔡宗易表示，進幾年來力麗觀光大力推動員工教育訓練、交叉訓練並積效顯著，在新冠疫情大舉衝擊觀光業時，在去年11月實行全體加薪政策，平均幅度4-5%，在日月潭地區就業的同仁還有區域加給，管理幹部提撥業績達標獎金。

為提前儲備日月潭區星級飯店人才，力麗觀光表示，現正積極招募新血，開出各類職缺，從飯店櫃台、接待中心、餐飲外場、廚房內場、工務技術及甚至船長等。

日月潭伊達邵這個地方早期是邵族主要的居住地，也是日月潭邊人口聚集最多的村落，力麗儷山林會館日月潭館坐擁伊達邵碼頭湖畔美景，郵輪式餐廳景，在湖景房陽台上就可以直接釣魚，飯店備有釣竿供住客使用，而在釣魚後還可直接請飯店主廚幫忙烹飪，享受與眾不同的樂趣。

力麗哲園月潭館以原創風格搭配伊達邵少數民族特有圖騰特色，仿木鋁包板飾條建材相互交叉為外觀主軸，搭配編織概念融入編織磚，接待區注入峇里島設計風，佇立在日月潭纜車站親水步道旁，充滿悠然自得的休閒風情，一旁綠色的植栽也使得旅人們特別放鬆享受綠意。

最靠近伊達邵碼頭的力麗哲園日潭館，半開放式的迎賓大廳，往館內延伸的架構，拉近服務櫃台與客人的距離，搭配自然原木傢俱，營造天然原始風貌，讓旅客還未入住前就能感受到濃濃的休閒風，使得舟車勞頓的身心徹底放鬆，其中豪華湖景房則是將湖面寬闊的美景盡收眼底，體驗日月潭湖景不同時刻的視覺變化。

即將於今年年底開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1,686坪，總樓地板面積為9,770坪，預計有203間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧、運動酒吧、水療池、視聽室、湯屋、景觀行政酒廊、健身房、游泳池，並規劃整個南投最大的兒童俱樂部等休閒設施及可容納近400人的多功能會議廳。

力麗 日月潭 觀光

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