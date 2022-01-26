快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年買賣移轉34.8萬棟寫8年新高 法拍創統計新低

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年建物買賣移轉未滿35萬棟，但34.8萬棟仍創下近8年新高，反映市場買氣是近8年最好的一年。資料來源／信義房屋
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年建物買賣移轉未滿35萬棟，但34.8萬棟仍創下近8年新高，反映市場買氣是近8年最好的一年。資料來源／信義房屋

根據內政部最新統計資料顯示，去年全年買賣移轉棟數34.8萬棟，未達35萬，不過仍創下8年新高，另，受惠市場景氣熱絡，房屋流入法拍市場機會減少，2021全年的拍賣移轉棟數4,248棟，創統計新低，至於與人口老化相關的繼承移轉登記，全年6.29萬棟，則創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年建物買賣移轉未滿35萬棟，但34.8萬棟仍創下近8年新高，反映市場買氣是近8年最好的一年，同時許多區域房價上揚，整體房市呈現價量齊揚走勢，迫使政府出手打擊投機行為，展望2022年雖然目前調查房市信心仍偏向樂觀，但可能會面臨政策、升息等議題的考驗。

至於法拍移轉統計，受惠景氣復甦市場交易熱絡，若屋主面臨資金困境時，也有充裕時間可以處理手上的不動產資產，因此統計顯示近年的購置住宅貸款違約率持續下滑，連帶流入法拍市場物件減少，全年法拍移轉登記僅4,248棟，創下2003年統計以來的新低量，且數量不到2003、2004高峰時期的一成。

創新高的還有繼承移轉登記，去年繼承移轉登記總計6.29萬棟，創下1991年統計以來的新高，繼承移轉登記多寡與景氣變動關係不大，主要還是與人口的結構與老化狀況有關係。

另一項贈與移轉登記，去年全年贈與移轉登記約4.5萬棟，雖然是寫下近6年以來的波段新高，但房地合一上路後贈與不動產節稅效益大打折扣，近六年都維持在4.1~4.5萬棟之間，其中又有一定比例屬於夫妻間贈與，主要為了節省土增稅。

景氣 人口老化

延伸閱讀

深圳推24條放寬市場准入特別措施 涉科技金融醫療領域

開發金旗下中壽砸152.5億元 大手筆台北、台中獵地

盜賣國家查扣3億毒品 徐宿良名車、賓士悍馬要被法拍了

新北2男酒駕、拒酒測挨罰拒繳 房屋遭查封將法拍

相關新聞

賴正鎰：政府打房 今年全台總推案量將縮15%

鄉林集團（5531）董事長、全國商總主席賴正鎰今(26)日表示，去年統計全台推案量1.83億元，年增11%，今年受到政府...

誰說維修廠非大不可？ 和泰車換腦袋把「大醫院」換成「小診所」老客戶意外買單

一個新策略，竟能把過去流失的兩成客戶找回來！這是和泰汽車近年推出TOYOTA社區型保修站的新服務後，最新交出的成績單。

404科技前CEO陳添順扶植藝文不遺餘力 獲文化部文馨獎

文化部昨（25）日舉辦第15屆文馨獎頒獎典禮，鴻梅文化藝術基金會創設的「鴻梅新人獎」榮獲特別獎「人才培育」類獎項及常設獎...

影／卡哇伊！寶可夢迷別錯過 開箱首輛智慧捷運車廂

群創（3481）攜手台北捷運，跨域實現全台第一座「Smart Display Metro數位列車」，自27日起在板南線啟...

去年買賣移轉34.8萬棟寫8年新高 法拍創統計新低

根據內政部最新統計資料顯示，去年全年買賣移轉棟數34.8萬棟，未達35萬，不過仍創下8年新高，另，受惠市場景氣熱絡，房屋...

台中清水1字頭房價最後撿便宜機會？ 專家：補漲空間大

游資充沛、產業帶動下，台中房市強強滾，其中清水區交通建設、生活機能逐漸完善，未來房價看漲多，專家表示，以今年度市區素地標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。