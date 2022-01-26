去年買賣移轉34.8萬棟寫8年新高 法拍創統計新低

根據內政部最新統計資料顯示，去年全年買賣移轉棟數34.8萬棟，未達35萬，不過仍創下8年新高，另，受惠市場景氣熱絡，房屋流入法拍市場機會減少，2021全年的拍賣移轉棟數4,248棟，創統計新低，至於與人口老化相關的繼承移轉登記，全年6.29萬棟，則創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年建物買賣移轉未滿35萬棟，但34.8萬棟仍創下近8年新高，反映市場買氣是近8年最好的一年，同時許多區域房價上揚，整體房市呈現價量齊揚走勢，迫使政府出手打擊投機行為，展望2022年雖然目前調查房市信心仍偏向樂觀，但可能會面臨政策、升息等議題的考驗。

至於法拍移轉統計，受惠景氣復甦市場交易熱絡，若屋主面臨資金困境時，也有充裕時間可以處理手上的不動產資產，因此統計顯示近年的購置住宅貸款違約率持續下滑，連帶流入法拍市場物件減少，全年法拍移轉登記僅4,248棟，創下2003年統計以來的新低量，且數量不到2003、2004高峰時期的一成。

創新高的還有繼承移轉登記，去年繼承移轉登記總計6.29萬棟，創下1991年統計以來的新高，繼承移轉登記多寡與景氣變動關係不大，主要還是與人口的結構與老化狀況有關係。

另一項贈與移轉登記，去年全年贈與移轉登記約4.5萬棟，雖然是寫下近6年以來的波段新高，但房地合一上路後贈與不動產節稅效益大打折扣，近六年都維持在4.1~4.5萬棟之間，其中又有一定比例屬於夫妻間贈與，主要為了節省土增稅。

商品推薦