7-ELEVEN瞄準輕料理需求 三招拚低接觸辦年貨

農曆新年將至，7-ELEVEN為滿足輕料理需求，在海鮮漁獲上，以鮮度管理、在地採購、友善海洋三大作法，並獨家引進與統一超商好鄰居文教基金會「青年深根專案」輔導花蓮在地社企「洄遊吧FISH BAR」於東部海域捕撈的當令漁獲。今年1月成功將來自花蓮七星潭海域的「鬼頭刀魚片」上架7-ELEVEN嚴選素材鮮物專區，讓青年返鄉創業寫下新里程碑。

7-ELEVEN表示，自2019年起投入擴大門市冷凍設備與商品，已有超過3,800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加四成；為提供高品質冷凍生鮮，採用全程-18度C冷凍環境配送，以高規格「鮮度管理」首創超商進駐冷凍臥式海島櫃「嚴選素材鮮物」專區，引進多達50款冷凍調理食品，引進美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長兩成。

看好年輕客群以簡單速成輕料理為主要居家自煮模式，7-ELEVEN表示，「嚴選素材鮮物」專區引進高品質冷凍生鮮以小包裝、拆封即煮、一鍵料理等差異化做法，此外。近年更觀察到，年輕世代對生鮮消費更有環境意識，對選購在地當地、友善海洋漁產接受度更高，藉由與好鄰居基金會青年深根專案合作，引進花蓮「洄遊吧FISH BAR」鬼頭刀，以切片包裝、冷凍微波即食滿足輕料理需求。

統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」長期支持青年返鄉創業、落地深耕，藉由與在地7-ELEVEN合作，陪伴返鄉青創路途更有坦途，其中由好鄰居基金會青年深根專案扶持的社企「洄遊吧FISH BAR」，歷經長達三年努力終於讓花蓮外海漁獲鬼頭刀游進7-ELEVEN嚴選素材鮮物專區販售，讓更多消費者有機會就近購買在地海鮮。

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