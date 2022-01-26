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高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

新北春節疫苗施打不打烊 持續提供民眾接種服務

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
因應國內Omicron變異病毒株疫情蔓延，為照護市民健康，新北市春節期間疫苗接種不打烊，除在中和環球購物中心增開機動疫苗接種站，同時鼓勵診所於春節期間持續提供民眾接種服務，將有33家醫療院所從年初三就開始陸續開診施打。圖／報系資料照
因應國內Omicron變異病毒株疫情蔓延，為照護市民健康，新北市春節期間疫苗接種不打烊，除在中和環球購物中心增開機動疫苗接種站，同時鼓勵診所於春節期間持續提供民眾接種服務，將有33家醫療院所從年初三就開始陸續開診施打。圖／報系資料照

因應國內Omicron變異病毒株疫情蔓延，為照護市民健康，新北市春節期間疫苗接種不打烊，除在中和環球購物中心增開機動疫苗接種站，同時鼓勵診所於春節期間持續提供民眾接種服務，將有33家醫療院所從年初三就開始陸續開診施打。

新北市至30日前有九處中大型社區接種站、20家醫院及13間衛生所持續提供長者（含55歲以上原住民）安心接種服務，提醒長者依區公所安排的時段踴躍至現場接種，未曾接種過新冠肺炎疫苗的長輩亦可與當地區公所聯繫，或至新北市新冠肺炎疫苗合約醫療院所預約施打。

新北市春節期間疫苗接種不打烊，將在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納BNT疫苗隨到隨打接種服務，服務期間從27日至1月30日（小年夜），除夕、初一休息，接著2月2日（初二）至2月6日（初六），一共九天，每天下午1點30分至4點30分、下午5點30分至8點30分兩個時段，天天提供1,000個名額，接種一、二、三劑都可以。

新北市衛生局另提醒，第20期中央1922疫苗預約平台已預約完成，考量農曆春節假期將至，為避免人流交會增加染疫風險，提醒已預約成功民眾，務必備妥健保卡及小黃卡，依照預約時段準時前往施打，儘早接種，才能及早獲得保護力。

新北市合約醫療院所：https://www.health.ntpc.gov.tw/archive/file/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%90%88%E7%B4%84%E9%86%AB%E7%99%82%E9%99%A2%E6%89%8001290206.pdf

疫苗 春節 Omicron 莫德納 BNT

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