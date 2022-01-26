賴正鎰：政府打房 今年全台總推案量將縮15%

鄉林集團（5531）董事長、全國商總主席賴正鎰今(26)日表示，去年統計全台推案量1.83億元，年增11%，今年受到政府持續打房影響，預估總推案量將縮減15%、約為1.55兆元，呈現「量縮、價微揚」格局。

對於政府緊縮銀根，金融檢查及限制預售屋轉約等政策準備上路或修法，賴正鎰認為，「政府真的管過頭了」，其實房地合一2.0與實價登錄2.0已夠用，目前房地產放緩，賞屋組數略減，所以開發商第1季推案會趨保守，預估市場交易量短暫減少。

賴正鎰指出，儘管疫情與政府打房政策接連出招，但基於房地產抗通膨及自住剛性需求，鄉林在兩岸推案計劃加速推展。

鄉林去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案三個月完銷；在中台灣房市追漲強勁，今年回防台中，除了首度擴大版圖跨區到南彰化員林市推出耐震宅「鄉林圓頂」外，也看好台積電（2330）計畫在中科擴廠效益，計畫在13、14期及單元五等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

賴正鎰表示，疫情對全球經濟與空海運交通產生嚴峻複雜的影響，歐美國家為拯救經濟，大舉印鈔產生全球資金潮，採貨幣寬鬆、低利率、紓困救濟等大規模刺激消費措施，但全球航運塞港造成貨運延遲，貨物與晶片短缺，物價上揚造成通膨壓力。

資金行情也推升房市交易熱度，去年全台房市全面齊揚，從房地合一稅課徵金額幾乎翻倍成長，就可以看得很清楚。財政部統計110年全台房地合一徵課所得稅實徵淨額計227.1億元，較前年同期成長率達90.7%。

房地產剛性自住與置產需求旺盛，六都之中又以台中市房地合一稅收47.4億元居冠，其次是高雄市34.2億元、新北市27.9億元；而台北市因房價最高，去年房地合一稅收年增率占六都第一達到121%。

據內政部統計去年前11月全台建築物所有權移轉登記(含買賣、繼承及贈予)共45.0萬棟，較109年同期增加6.3%，其中買賣交易移轉佔31萬棟，依六都全年交易近27萬棟估算，去年總移轉棟數破36萬棟，較去年成長10%，刷新102年以來近8年歷史新高。

賴正鎰表示，大台中房市在中科產業聚落持續擴大，帶來的人口紅利，以及交通建設完工等各項利多加持，台中近五年來都是全台推案量最大、不動產交易棟數最多的都會區，北部建商大力插旗囤地，讓在地建商搶地搶得很辛苦。

鄉林在雙北地區，基於換屋需求大增，去年首度插旗新北市三重區，推出「鄉林恆美」預售案，年初3月正式公開，就創下三個多月火速完銷佳績，更是當地新案的高價紀錄，讓公司上下士氣大振，目前也在三重繼續覓地，預備趁勝追擊。

此外，去年底再完成了新莊副都心「鄉林淳真」交屋，緊接著台北萬華及農安街２個都更案、中山區合建案，也都會在今、明兩年陸續推出。

在中部地區，鄉林大步跨區布局，繼北台中潭子區「鄉林天韻」於109年底完工交屋之後，去年看好台中房市外溢趨勢，再度到台中以南的彰化縣員林市推案，在近兩個月的潛銷期間，已接獲近300位客人來電預約賞屋，該案預計在農曆年正式公開。

員林「鄉林圓頂」案的基地面積約為1500坪，地上21樓，預計推出238戶，規劃25至40坪的大樓產品，專為喜歡鄉林品牌與度假飯店風的住戶設計。儘管原物料成本高漲，但鄉林仍不惜成本，在地下室施工法與整體建築的成本就多花了近3億元，深開挖之連續壁工法、多做1312支地質改良樁及七級耐震結構，媲美台北101大樓的耐震等級。

賴正鎰表示，鄉林從台中起家，會持續耕耘台中地區建案，今年將著重在新興重畫區的13期與l4期重劃區，以及鄰近台中高鐵特區的單元五等地區的土地開發，要在台中繼續推案。

大陸房產部分，青島涵碧莊園複層沙灘別墅已近完銷；而南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦寫字樓採分批銷售，目前累計銷售逾八成，預計今年可以完銷。

另外，成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案在去年4月解除航空管制後，已經陸續復工，其中售樓中心與樣品屋已完成，農曆年後除了全面復工，也會儘快取得售樓證，正式開盤，今年先後推案的R6與R4兩地塊總銷約新台幣190億元。

展望新的一年，賴正鎰說，雖然全球依然籠罩在新冠變種病毒的威脅中，但各國都在加速研發新疫苗及口服藥作因應。在經濟表現上，航運塞港情況預估要到2023年才有可能緩慢解除，加上美國QE結束的升息壓力，使得全球通膨陰影仍在。在台灣，央行也不排除升息，所以對抗通膨的策略上，購入不動產仍是最佳的保值選擇。

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