快訊

確診者多內用共餐感染 陳時中：目前不因群聚就關掉

納豆腦出血遭爆插管「瘦了一大圈」　經紀人揭最新病況

Klook攜手街口支付 串接高鐵國旅聯票預訂服務

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
街口支付App預訂Klook高鐵國旅聯票，輕鬆搭著高鐵玩遍台灣熱門景點。圖/Klook提供
街口支付App預訂Klook高鐵國旅聯票，輕鬆搭著高鐵玩遍台灣熱門景點。圖/Klook提供

即日起在街口支付App上也能預訂Klook高鐵國旅聯票了。為讓更多旅客享受到高鐵國旅聯票的彈性與便利，Klook擴大與街口支付的合作，在街口支付App上串接Klook「高鐵國旅聯票」預訂服務，讓街口支付用戶除了能直接在App上搜尋高鐵車次並且完成聯票預訂，還能一次累積高鐵TGo點數、Klook積分以及街口幣三種回饋，聰明消費更划算。

Klook高鐵國旅聯票自2021年3月上線以來獲得廣大用戶的熱烈支持，不僅可以八五折的優惠價格即時預訂高鐵票之外，更便利搭配全台人氣主題樂園、話題展覽、生態園區，以及交通接駁（如Uber、大都會、租車）等熱門國旅商品，輕鬆搭著高鐵玩遍台灣熱門景點，由於便利性和價格優勢，高鐵國旅聯票一躍成為Klook去年最熱銷的商品之一。

為方便更多以行動使用為主的旅客，Klook也加深與街口支付的合作，透過技術串接將Klook高鐵國旅聯票預訂服務延伸至街口支付App上，街口支付用戶可直接在App首頁上進入預訂頁面，搜尋發車前一個小時的高鐵車次、選擇搭售的熱門景點和交通票券後，直接線上付款即可完成訂購；用戶在訂購時輸入高鐵TGo會員號碼，就能同時累積TGo點數和Klook積分，如果選擇使用街口支付或綁定街口聯名卡結帳，還能再享有1％街口幣無上限回饋，等於是一次就能享受三重積分回饋。

除了高鐵國旅聯票外，街口支付用戶也能直接在街口支付App上查詢並訂購客運巴士車票，只要點擊App首頁上的「客運巴士」按鈕，便能直接跳轉到Klook客運巴士搜尋頁面，輸入出發和目的地和預計出發日期，就能瀏覽班次資訊，還能在線上即時劃位和結帳，簡單3步驟就能購買客運車票，免排隊最便利。

除了任選全台超過60條的熱門客運巴士路線外，年年一票難求的「國光客運武陵賞櫻專車」也同步在街口支付App上開放預訂，只要在目的地上選擇武陵花車，並且在武陵花季2月12日到2月28日期間內出發，就能瀏覽目前還有空位的賞櫻專車套票，透過街口支付App完成預訂可同時獲得Klook積分和街口幣回饋。

Klook台灣異業合作與聯合行銷經理陳柏禎表示：「繼去年在LINE旅遊上推出客運車票與租車一站式預訂服務後，我們很開心能夠完成與街口支付的技術串接，服務更多行動用戶，提供更流暢更便利的車票預訂體驗，並且以實質的積分回饋旅客；特別是在與疫情共存的當下，Klook能與街口支付等夥伴透過技術合作，逐步回應旅客對無接觸預訂的需求。」

街口支付 高鐵 國光客運

延伸閱讀

台南防疫走春「一日賞花趣」 遍地花海不必跑外縣市

高鐵1.8月年終創新低引眾怒 員工抗議贏了：將補發0.2個月

春運「摩托大軍」改搭高鐵變散兵 交通事故也減少

新北更新足跡 確診個案曾去土城醫院地下街用餐

相關新聞

賴正鎰：政府打房 今年全台總推案量將縮15%

鄉林集團（5531）董事長、全國商總主席賴正鎰今(26)日表示，去年統計全台推案量1.83億元，年增11%，今年受到政府...

誰說維修廠非大不可？ 和泰車換腦袋把「大醫院」換成「小診所」老客戶意外買單

一個新策略，竟能把過去流失的兩成客戶找回來！這是和泰汽車近年推出TOYOTA社區型保修站的新服務後，最新交出的成績單。

台中七期狠甩草悟道新成屋 這豪宅5字頭就稱霸

台中市西區草悟道一直被視作新興高價區塊，觀察去年最高單價成屋豪宅，據實價揭露資訊，為公益路上的「緣溪行」，在10月以單價...

影／興大首創產業減碳推廣辦公室 下月底中科辦說明會

全球暖化危機，歐盟去年通過「碳邊境管制措施」，明年正式上路、2026年全面施行。為提升綠色競爭力，中興大學首創全國成立「...

大安海尋藷註冊成功 台中大安農會輔導農民種黃金地瓜

台中市大安區靠近海邊，東北季風大農作物生存不易及一期停灌因素，大安區農會為避免損害，增加農民生產收益，二期作鼓勵種植雜糧...

不玩了？天母豪宅蒐集王童子賢罕見賣房

實價揭露，天母知名城堡式豪宅「天母富邦」，一間二樓戶去年10月以1.1億元出售，謄本資料研判，賣家應為和碩集董事長童子賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。