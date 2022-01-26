Klook攜手街口支付 串接高鐵國旅聯票預訂服務

即日起在街口支付App上也能預訂Klook高鐵國旅聯票了。為讓更多旅客享受到高鐵國旅聯票的彈性與便利，Klook擴大與街口支付的合作，在街口支付App上串接Klook「高鐵國旅聯票」預訂服務，讓街口支付用戶除了能直接在App上搜尋高鐵車次並且完成聯票預訂，還能一次累積高鐵TGo點數、Klook積分以及街口幣三種回饋，聰明消費更划算。

Klook高鐵國旅聯票自2021年3月上線以來獲得廣大用戶的熱烈支持，不僅可以八五折的優惠價格即時預訂高鐵票之外，更便利搭配全台人氣主題樂園、話題展覽、生態園區，以及交通接駁（如Uber、大都會、租車）等熱門國旅商品，輕鬆搭著高鐵玩遍台灣熱門景點，由於便利性和價格優勢，高鐵國旅聯票一躍成為Klook去年最熱銷的商品之一。

為方便更多以行動使用為主的旅客，Klook也加深與街口支付的合作，透過技術串接將Klook高鐵國旅聯票預訂服務延伸至街口支付App上，街口支付用戶可直接在App首頁上進入預訂頁面，搜尋發車前一個小時的高鐵車次、選擇搭售的熱門景點和交通票券後，直接線上付款即可完成訂購；用戶在訂購時輸入高鐵TGo會員號碼，就能同時累積TGo點數和Klook積分，如果選擇使用街口支付或綁定街口聯名卡結帳，還能再享有1％街口幣無上限回饋，等於是一次就能享受三重積分回饋。

除了高鐵國旅聯票外，街口支付用戶也能直接在街口支付App上查詢並訂購客運巴士車票，只要點擊App首頁上的「客運巴士」按鈕，便能直接跳轉到Klook客運巴士搜尋頁面，輸入出發和目的地和預計出發日期，就能瀏覽班次資訊，還能在線上即時劃位和結帳，簡單3步驟就能購買客運車票，免排隊最便利。

除了任選全台超過60條的熱門客運巴士路線外，年年一票難求的「國光客運武陵賞櫻專車」也同步在街口支付App上開放預訂，只要在目的地上選擇武陵花車，並且在武陵花季2月12日到2月28日期間內出發，就能瀏覽目前還有空位的賞櫻專車套票，透過街口支付App完成預訂可同時獲得Klook積分和街口幣回饋。

Klook台灣異業合作與聯合行銷經理陳柏禎表示：「繼去年在LINE旅遊上推出客運車票與租車一站式預訂服務後，我們很開心能夠完成與街口支付的技術串接，服務更多行動用戶，提供更流暢更便利的車票預訂體驗，並且以實質的積分回饋旅客；特別是在與疫情共存的當下，Klook能與街口支付等夥伴透過技術合作，逐步回應旅客對無接觸預訂的需求。」

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