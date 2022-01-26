大安海尋藷註冊成功 台中大安農會輔導農民種黃金地瓜

台中市大安區靠近海邊，東北季風大農作物生存不易及一期停灌因素，大安區農會為避免損害，增加農民生產收益，二期作鼓勵種植雜糧作物，輔導農民耕種黃金地瓜即台農57號，本月中旬地瓜已成熟，農友開始採收運銷。

大安區農會表示，因一期停灌，二期鼓勵種植地瓜，農會補助有意願農友種植57號地瓜健康種苗，歷經4個多月，共輔導8位農友種植約1.9公頃黃金地瓜、因地瓜栽種至採收約需要時程，此次栽種約過年前可以收成，剛好可以搭上年前輔導農友農產運銷供應全台。

農會為避免農友利潤遭盤商撥削，並整合消費者對大安生產地瓜品牌印象，為大安區地瓜申請「海尋藷」地瓜品牌，農會總幹事蔡建宗表示，為照顧農民爭取利益，多方面考察，農會輔導補助農民栽種健康地瓜種苗，補貼紙箱費用供農友之後將成熟的地瓜推廣運銷至台北果菜市場、農夫市集或是其他果菜市場，期盼農友在停灌之際也能有穩定收入，海尋藷一袋4斤裝，每袋100元，購買可洽飛天豬生活館，04-26712229分機42或臉書搜尋：飛天豬˙安農。 台中市大安區農會積極提升農產收入，輔導農民種植黃金地瓜57號。圖／大安區農會提供

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