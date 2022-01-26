每坪142萬！超模高價買大直華廈 專家曝3特色

實價揭露，大直「達麗花園」1樓戶，去年10月以總價1.29億出售，拆算單價142.6萬元，創社區新高。資料顯示賣方先前以1.2億買入，三年小賺938萬。新屋主為超模出身的劉姓時尚貴婦，以英屬維京群島商杉捷環球企業名義購買。

另外位於基湖路巷內的「景泰園」，12月7樓以總價1.76億，單價130.1萬元成交；而位於堤頂大道的豪宅「青水硯」，也揭露首筆交易，8樓去年12月1.89億成交，單價為117萬，買方亦為僑外資。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，達麗花園位於明水路526巷內，屋齡17年，樓高9樓，社區共34戶，有戶外游泳池，屬於低調的高級住宅，去年初頂樓戶才以136.2萬成交，一樓戶單價創新高，顯示新買家對物件的喜好，也反映熱錢對豪宅市場的助漲力道。

她說，大直有不少華廈型豪宅，樓層不高，屋齡也多逼近20年，但多有三大共通性，「因戶數少，隱密性高」，「位處靜巷、環境清幽」，「住戶水準高，公設維護得宜」，因此仍吸引低調高資產族購買入住。

觀察2021年大直區億元宅交易共32筆，平均總價約在2.2億，單價164萬，其中又以西華富邦最熱銷，目前2021年已揭露有15筆，平均單價193萬元。

張旭嵐說，大直豪宅林立，知名度也高，尤其是水岸豪宅，如帝景水花園、輕井澤等，不過屋主多半惜售，並非年年成交，2021年有輕井澤14樓單價200萬，西華富邦因結合飯店式服務，近年指名度高，不過所剩物件已不多。

近年不少台商以境外法人名義回台置產，清華會計師事務所所長彭清淵表示，雖然房地合一稅比照個人，持有五年內處分課35%到45%，但以境外法人公司在營業上的稅負低，不受外匯管制，回台置產資金隱密性高，因此仍是海外或大陸台商資金規劃方式之一。 資料來源／台灣房屋

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