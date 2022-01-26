礁溪長榮鳳凰酒店延長封館期間 預計29日重啟

長榮鳳凰酒店(礁溪)於1月23日進行顧客與全體員工PCR篩檢後，有五位同仁確診，所有顧客與其他同仁PCR檢測結果皆為陰性。

全力配合衛生主管機關，並自主提高防疫規格，除已於1月23日、24日兩天進行全館內外徹底專業清消外、亦將於26日、28日再安排兩次全館專業清消，努力提供給顧客與同仁最安全的環境。

為了和大家一起平安迎向新年，我們決定延長封館時間，1月29日(六)再復業。復業前，長榮鳳凰所有員工將再進行PCR篩檢；復業後，館內餐飲僅開放桂冠自助餐廳提供早餐、晚餐服務，以及宴會廳提供訂席桌菜服務，惟煙波亭火鍋及鳳凰軒港式料理暫停營業。另調整休閒設施之營業時間（詳情請見官網公告），以將防疫做到最完善。

長榮鳳凰酒店表示，這幾天收到許多顧客對長榮鳳凰酒店(礁溪)的溫暖鼓勵與支持，非常感動、衷心感謝。

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