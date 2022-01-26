潔衣家超商送洗贈咖啡 搶攻過年洗衣商機

台灣大車隊（2640）集團旗下關係企業潔衣家，為全台最大O2O洗衣品牌，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務，符合忙碌上班族生活步調，讓送洗衣物不再受時間拘束，在疫情期間無接觸的到府收送服務，是更便利且安全的洗衣新選擇。因應過年期間國人團聚出遊，推出超商送洗優惠，2月10日前到全家便利商店使用潔衣家送洗服務，享九五折再贈送兩杯咖啡，讓您盡享輕鬆的美好假期。

疫情改變了人們的生活習慣，無接觸的送洗流程受到消費者青睞，潔衣家表示，疫情使得消費者更重視洗滌衣服的消毒與包裝方式，潔衣家完整透明的洗滌履歷符合消費者的需求，觀察去年第四季送洗件數大幅提升15%，看準趨勢搶攻過年洗衣商機，推估今年第1季送洗件數仍會持續成長。

潔衣家有別於傳統洗衣店和自助洗衣店的經營模式，民眾無須將髒衣物親自搬去實體店面，與店員溝通、花費時間等待清洗完將衣物辛苦搬回家。潔衣家超商送洗省去繁瑣流程，只要透過55688 APP、超商機台，將送洗衣物裝袋，列印小白單一併交予店員，潔衣家收件後會回覆衣物狀況，消費者也可以透過潔衣家官網，線上查詢衣物洗前檢查的錄影檔案，衣物洗好則會透過簡訊提醒至超商取貨，流程簡便又完善。

以消費者王小姐為例，家住台北回到高雄老家過年，可以在高雄的便利商店送洗穿過的髒衣，等到農曆年後回到台北，再去住家附近的便利商店取回乾淨的衣服。不用辛苦將髒衣搬回台北，同時解決回家後需大量清洗衣物的困擾，透過潔衣家專業洗滌及高溫殺菌處理，消費者不用自己洗、晾、燙、摺，輕鬆又安全。

根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2021年1月至10月全國洗衣服務銷售額達80.6億元，顯示國人送洗衣物的需求龐大，尤其是農曆年、季節交替時期是送洗衣物的高峰。潔衣家超商送洗除了有跨店收送的好處外，潔衣家的寄櫥洗衣服務（冬衣夏藏）也是一大服務亮點，只要將換季穿不到的衣物送進潔衣家，免費幫您保管三至六個月，不必擔心家中衣櫥大爆炸，滿足租屋族或小家庭空間不足的需求。運用全台四大超商共超過12,000家服務據點，提供消費者24小時便利收送服務，是忙碌現代人貼心的洗衣新選擇。

潔衣家擁有超過5,000坪全自動科技化的洗滌工廠，可同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。除使用SGS認證的洗滌劑外，透過電腦自動化流程系統，全廠標準化SOP流程，是全台唯一可以提供完整洗滌履歷的品牌。台灣大車隊集團不斷精進55688 APP，以「人」為核心，期望串連台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等不同業態的服務項目，打造「新生活服務生態圈」，架構起完整的生活平台，提供消費者更便利的生活體驗。 台灣大車隊集團旗下關係企業潔衣家，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務。圖/台灣大車隊集團提供

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