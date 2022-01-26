快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

潔衣家超商送洗贈咖啡 搶攻過年洗衣商機

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
潔衣家擁有超過5,000坪全自動科技化的洗滌工廠，可同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。圖/台灣大車隊集團提供
潔衣家擁有超過5,000坪全自動科技化的洗滌工廠，可同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。圖/台灣大車隊集團提供

台灣大車隊（2640）集團旗下關係企業潔衣家，為全台最大O2O洗衣品牌，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務，符合忙碌上班族生活步調，讓送洗衣物不再受時間拘束，在疫情期間無接觸的到府收送服務，是更便利且安全的洗衣新選擇。因應過年期間國人團聚出遊，推出超商送洗優惠，2月10日前到全家便利商店使用潔衣家送洗服務，享九五折再贈送兩杯咖啡，讓您盡享輕鬆的美好假期。

疫情改變了人們的生活習慣，無接觸的送洗流程受到消費者青睞，潔衣家表示，疫情使得消費者更重視洗滌衣服的消毒與包裝方式，潔衣家完整透明的洗滌履歷符合消費者的需求，觀察去年第四季送洗件數大幅提升15%，看準趨勢搶攻過年洗衣商機，推估今年第1季送洗件數仍會持續成長。

潔衣家有別於傳統洗衣店和自助洗衣店的經營模式，民眾無須將髒衣物親自搬去實體店面，與店員溝通、花費時間等待清洗完將衣物辛苦搬回家。潔衣家超商送洗省去繁瑣流程，只要透過55688 APP、超商機台，將送洗衣物裝袋，列印小白單一併交予店員，潔衣家收件後會回覆衣物狀況，消費者也可以透過潔衣家官網，線上查詢衣物洗前檢查的錄影檔案，衣物洗好則會透過簡訊提醒至超商取貨，流程簡便又完善。

以消費者王小姐為例，家住台北回到高雄老家過年，可以在高雄的便利商店送洗穿過的髒衣，等到農曆年後回到台北，再去住家附近的便利商店取回乾淨的衣服。不用辛苦將髒衣搬回台北，同時解決回家後需大量清洗衣物的困擾，透過潔衣家專業洗滌及高溫殺菌處理，消費者不用自己洗、晾、燙、摺，輕鬆又安全。

根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2021年1月至10月全國洗衣服務銷售額達80.6億元，顯示國人送洗衣物的需求龐大，尤其是農曆年、季節交替時期是送洗衣物的高峰。潔衣家超商送洗除了有跨店收送的好處外，潔衣家的寄櫥洗衣服務（冬衣夏藏）也是一大服務亮點，只要將換季穿不到的衣物送進潔衣家，免費幫您保管三至六個月，不必擔心家中衣櫥大爆炸，滿足租屋族或小家庭空間不足的需求。運用全台四大超商共超過12,000家服務據點，提供消費者24小時便利收送服務，是忙碌現代人貼心的洗衣新選擇。

潔衣家擁有超過5,000坪全自動科技化的洗滌工廠，可同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。除使用SGS認證的洗滌劑外，透過電腦自動化流程系統，全廠標準化SOP流程，是全台唯一可以提供完整洗滌履歷的品牌。台灣大車隊集團不斷精進55688 APP，以「人」為核心，期望串連台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等不同業態的服務項目，打造「新生活服務生態圈」，架構起完整的生活平台，提供消費者更便利的生活體驗。

台灣大車隊集團旗下關係企業潔衣家，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務。圖/台灣大車隊集團提供
台灣大車隊集團旗下關係企業潔衣家，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務。圖/台灣大車隊集團提供

超商 全家便利商店 台灣大

延伸閱讀

注意！吃藥配「這水果」是禁忌 醫警告：當心藥效放大

台版富士山景＋櫻花燈籠隧道！陽明山「全新賞櫻秘境」享日系夢幻級美景

力麗基金會攜手美妙山咖啡 跨界聯名推動文化保存思潮

姓陳、屬鼠、天蠍座看過來！怡客咖啡「連3天半價喝」　另有閃電咖啡買1送1

相關新聞

台中10大豪宅榜出爐！七期穩居中部富豪聚落

台中最新年度10大豪宅榜出爐！即將落成的「聯聚瑞和大廈」以均價71.4萬元居冠，第二名是屋齡3年的「寶璽天睿」均價68....

每坪142萬！超模高價買大直華廈 專家曝3特色

實價揭露，大直「達麗花園」1樓戶，去年10月以總價1.29億出售，拆算單價142.6萬元，創社區新高。資料顯示賣方先前以...

礁溪長榮鳳凰酒店延長封館期間 預計29日重啟

長榮鳳凰酒店(礁溪)於1月23日進行顧客與全體員工PCR篩檢後，有五位同仁確診，所有顧客與其他同仁PCR檢測結果皆為陰性...

潔衣家超商送洗贈咖啡 搶攻過年洗衣商機

台灣大車隊（2640）集團旗下關係企業潔衣家，為全台最大O2O洗衣品牌，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗...

半導體用電量雙位數成長 去年12月電力景氣燈號連五紅

台綜院今（26）日發布2021年12月EPI電力景氣指數，初估值達2.8，電力景氣燈號則是繼7月底解除三級警戒後，整體產...

計熟事定、舉必有功 中鋼董事長翁朝棟一封信拜早年

中鋼（2002）董事長翁朝棟26日一早發信，向同仁及員眷拜早年，強調「計熟事定、舉必有功」，期待所有中鋼人「敬天愛人利他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。