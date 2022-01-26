計熟事定、舉必有功 中鋼董事長翁朝棟一封信拜早年

中鋼（2002）董事長翁朝棟26日一早發信，向同仁及員眷拜早年，強調「計熟事定、舉必有功」，期待所有中鋼人「敬天愛人利他律己，打造永續中鋼」，引起上百萬名中鋼投資人注目。全文如下

敬愛的中鋼同仁及寶眷們：大家好！

欣逢春節佳節前夕，先在此向大家拜早年，祝福所有中鋼同仁及寶眷們：福虎生豐，新年快樂！

去(110)年中鋼自結合併營業收入4,683.3億元，較前(109)年3,147.8億元，成長48.8%；自結合併稅前淨利844.1億元，較前年27.7億元，大幅成長約29.5倍，皆創建廠以來新高。另外，與世界鋼鐵同業比較，我們營運績效也相對亮麗，在亞洲主要八家一級鋼廠中，中鋼去年前三季的合併稅後淨利率、營業利益率及息稅折舊攤銷前淨利率(EBITDA Margin)等，均居首位；在全球主要鋼鐵企業的市值，更由之前的第6名攀升至第3名。另外，經由前年的縝密擘劃，我們在去年戮力開展高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸，所謂計熟事定，舉必有功，去年的精緻鋼品出貨量63.57萬公噸、銷售占比7.6%、營收占比9.4%，均超越原先設定目標；而公司去年整體降減成本52.42億元，達成率為目標值45億元的116.5%，成果豐碩。

如此的亮麗成果，是中鋼建廠以來的最佳營運成績，也是全體中鋼人獻給公司50歲生日的最佳賀禮。我要感謝大股東及董事會的悉心指導、經營團隊的戮力投入；以及工會及會員們一路走來、力挺公司到底，見證了俗諺「家和萬事興」；當然更感謝全體中鋼暨集團同仁，每個人不分職位職務，或是在世界上的哪個角落，總能堅守工作崗位、做出貢獻。此份優異營運成果，是大家共同寫下的歷史。非常榮幸能與大家共同走過這段璀璨的光榮旅程，這將是我們人生中最寶貴的資產與美好回憶！

日本「經營之聖」稻盛和夫先生曾說企業成功之道，在於「敬天愛人，利他之心。」他認為企業一定要敬天愛人、執守回歸人的原點之道德勇氣，而失去良善哲學的企業，很難永續經營。面對去年的營運豐收，提醒大家在開心之餘，更須謙卑冷靜，細查體認國際趨勢及環境變化，同時紮好馬步、做好基本功。中鋼正式邁入五十而知天命階段，清楚了解自己的定位及未來的發展方向，我們要永續發展，必須回歸發展企業初心，從追求EPS回歸到做好ESG(環境、社會及公司治理)的工作，這也就是敬天、愛人、利他、律己的作為。

敬天。在全球極端氣候趨勢下，臺灣自然無法置身事外，尤其去年遭逢百年大旱，所有在這塊土地上生活的人都深受影響，氣候變遷與碳中和不再是空中樓閣般的議題，而是已真真切切出現在我們的周遭。為此，公司超前部署規劃多元水源，並在去年成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，具體規劃出減碳及碳中和路徑、短中長期減碳目標，與各項減碳行動方案，接下來的挑戰將非常巨大，下一個五十年的中鋼將呈現另一番全新面貌。但無論如何，惟有敬天，才可永續。

愛人。中鋼從建廠之初就以高雄小港為生產基地，更有許多同仁因為到中鋼服務，而在高雄落地生根，甚至有第二代寶眷也成為中鋼人。中鋼，就是正港的高雄在地企業。也因為我們對這塊土地有深厚情感，所以不能關起門來、獨善其身，而是要主動走出去、關懷社區鄉里。因此，我們在量力而為的同時，也要能善盡企業社會責任、回饋地方公益建設。過去中鋼參加高雄市環境保護局水環境巡守隊，守護鹽水港溪；認養或補植高雄市中山四路、中鋼路、宏平路及高鳳路段等綠帶植栽，復育綠化壽山，美化市容；疫情期間更攜手小港醫院共同興建檢疫觀察區組合屋，並捐贈防疫物資，避免疫情交叉感染、保障在地民眾就醫安全。愛人、愛鄉里，就是愛己、愛社會。

利他。相對其他工業先進國家，臺灣本就土地小、資源少，而現今企業經營已進入團體戰的時代，從過去單一公司間的競爭，轉變成整個產業供應鏈的競爭。以碳中和挑戰為例，中鋼必須發揮「以大帶小」精神，透過中鋼產業服務團協助下游客戶夥伴，一起克服減碳壓力；廠盤價訂定也須採「穩健、合宜、順勢」策略，搭配多元配套方案，接軌國際行情，提升下游用鋼產業接單動能及出口競爭力。上下游間是夥伴關係，不能只有我好，而是大家好、我才能更好。利他就是利我，利他才能促進社會共榮。

律己。中鋼向來以誠信正直作為核心價值，相信所有中鋼人，無論是在職或已退休，都會高度自我要求，不會做出傷害中鋼的事。但為妥善管理及運用智慧財產資源，同時降低智財侵權風險，公司於前年導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)，並於去年通過實體驗證審查；今年更將推動營業秘密之盤點，針對攸關中鋼競爭優勢或永續經營，或其他具經濟價值的相關資訊，採取合理保密措施。這是公司治理的重要部分，也提醒同仁們負有保密義務，在人手一機的時代，行事更須謹慎。中鋼人堅守誠信原則，依法合規辦理業務執行工作，而中鋼對打擊任何不法行為，也絕對堅持到底；登峰造極的成就，正是源於自律。只有律己以嚴，才是中鋼人。

過去半世紀歲月裡，感念前人先輩的努力，一棒接一棒，讓我們能在中鋼這棵大樹下有緣同聚，舒適乘蔭。而中鋼將每位同仁視為家人，無論是在職期間所提供的薪資及各項福利措施，或是為照顧退休生活而設計的從業人員持股信託制度，每項都是前人爭取規劃、得來不易的成果，期望大家都能愛物惜福，共享成果。

「山中草木盛，根實始易求」、「要怎麼收穫，先那麼栽。」過去或現在的成功，不保證未來也會同樣成功，只有穩步扎根，公司才有豐盛未來，因此我們重新梳理中鋼企業文化，未來還有文化體驗、制度連結等精進作法，以體會中鋼前輩篳路藍縷的開創過程。以身作則，不僅是落實中鋼文化的重要途徑，更是唯一的途徑；現在我們的言行舉止，就是未來中鋼人所仰望仿效的。今後要如何為中鋼寫下新的五十年、成就百年事業，打造永續的中鋼，正是我們中鋼人此刻肩上的重責大任。不忘初心，必果本願。

再次感謝全體同仁在過去這段公司最艱難時期的努力與辛勞付出，以及寶眷們無私的支持，讓公司創下建廠以來最亮麗的經營成果，分享股東與同仁；面對未來，期許同仁們持續不畏艱難、努力精進，再創營運高峰。

COVID-19疫情變化仍然時有反復，請所有中鋼人，無論您在世界上的哪個角落，都要持續確實做好防疫，守護自己及家人的健康安全，不能有時刻懈怠。在此農曆春節前夕，誠摯的祝福中鋼大家庭所有家人虎年如意、平安喜樂！祈祝公司營運順暢、業務昌隆！

董事長翁朝棟敬上

111年1月26日

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