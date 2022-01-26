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台中10大豪宅榜出爐！七期穩居中部富豪聚落

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中七期重劃區豪宅林立，十大豪宅有八成位於七期，讓七期穩居中部富豪聚落。記者趙容萱／攝影
台中七期重劃區豪宅林立，十大豪宅有八成位於七期，讓七期穩居中部富豪聚落。記者趙容萱／攝影

台中最新年度10大豪宅榜出爐！即將落成的「聯聚瑞和大廈」以均價71.4萬元居冠，第二名是屋齡3年的「寶璽天睿」均價68.05萬元，第三名為屋齡13年的「聯聚信義大廈」67.94萬元。十大豪宅有八成位於台中七期重劃區內，讓七期穩居中部富豪聚落。

台中市西屯區七期新市政中心經30年開發，是台中政經核心地帶，商辦百貨林立、台中歌劇院、秋紅谷公園皆位於此，區域發展完整，為建商首選，此區豪宅林立、街廓整齊，不乏國際級建築師的作品。

10大豪宅依序為聯聚瑞和大廈、寶璽天睿、聯聚信義大廈、大陸寶格均價67.62萬元、由鉅大恆65.68萬元、寶輝秋紅谷61.50萬元、寶輝一品花園59.57萬元、富邦天空樹59.36萬元、龍寶謙臻邸59.24萬元、大陸麗格59.11萬元，其中除由鉅大恆、富邦天空樹在西區外，其餘都在七期。

其中，1994年創立的「豪宅一哥」聯聚建設包辦一、三名。聯聚14案均集中在七期，包括最新台中十大豪宅榜首「聯聚瑞和大廈」位於七期秋紅谷生態公園第一排，社區均價71.4萬元居冠，也是台中唯一突破70萬元；該社區42樓拆算車位後每坪單價84.5萬元，更突破七期毛胚屋單價紀錄。

另外，十大豪宅榜中的「長青樹」包括第三名「聯聚信義大廈」，屋齡13年；名列第七的「寶輝一品花園」，屋齡12年，都維持穩定高單價不墜。

台中最新年度10大豪宅榜出爐，冠軍為即將落成的「聯聚瑞和大廈」。記者趙容萱／攝影
台中最新年度10大豪宅榜出爐，冠軍為即將落成的「聯聚瑞和大廈」。記者趙容萱／攝影

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