中市府稱台開欠錢 台開聲明二審上訴中尚未定讞

針對台中市政府發布「台開欠錢」市政新聞，台開（2841）今（25）日發布聲明，強調全案二審上訴中，尚未定讞，台中市政府如何斷然宣稱台開欠錢？

台中市政府24日發布「台開欠錢」市政新聞，表示市府多次函請台開公司返還結餘款17億餘元，但台開公司皆未依限返還。

對此，台開表示，台中市政府向台中地方法院提供5億7,079萬餘元擔保，要求強制執行台開返還17億1,578萬餘元，此案仍在二審訴訟期程中，尚未定讞。

台開指出，台中市政府在開發案中，並未編列任何預算（零出資），台開負責籌措此案開發所需資金（約98億元），並為債權債務之主體，承擔土地開發及銷售的風險。而台中市府已取得台開繳交開發利益的50%，卻欲獨吞全部開發利益。

台開說，市府拒絕適用產創條例的規定，法院疏未注意錯誤判決，台開正在上訴救濟中。

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