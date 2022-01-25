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美時研發癌症軟膠囊學名藥 成功在台上市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）今（25）日宣布，其研發自製的癌症用藥Vinorelbine軟膠囊學名藥，成功在台灣上市。這項產品也是目前台灣唯一獲得核可的Vinorelbine軟膠囊學名藥，提供20mg與30mg兩種劑量，並自今年1月起獲得萬芳醫院及雙和醫院進藥使用。

美時表示，Vinorelbine軟膠囊的適應症為乳癌及非小細胞肺癌（NSCLC）。根據市調機構IQVIA統計，2020年Vinorelbine軟膠囊在全球市場的銷售金額約達1.6億美元，其中最大的單一市場為台灣，每年成長率約2-3%。 據統計，台灣每年約有3,200名病患需給予Vinorelbine 藥物治療，目前相關的醫藥成本支出每人每年約需新台幣24萬元。

美時總經理Petar Vazharov表示，美時公司研發自製的Vinorelbine軟膠囊，已在台灣這個全球最大的Vinorelbine口服藥市場成功上市 。同時，這項藥物也已成功於19個國家上市，高度展現美時在研發、製造、與法規整體團隊的堅強實力。我們非常榮幸美時有這個能力提供全世界病患高品質的口服癌症藥品。」

美時指出，隨著Vinorelbine軟膠囊成功打入第一家醫學中心萬芳醫院、及雙和醫院，美時將以獲得全台灣醫院40%之覆蓋率為目標，加速推展Vinorelbine軟膠囊學名藥在台灣上市。同時，Vinorelbine軟膠囊在台灣的成功上市，也將成為美時在台灣拓展癌症用藥產品經銷網絡的骨幹基礎，進一步為美時旗下的癌症用藥產品組合創造更有價值的市場綜效。

美時 癌症 萬芳醫院

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