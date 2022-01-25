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集保結算所榮獲第15屆文馨獎 投入文化藝術活動受肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所榮獲第15屆文馨獎。圖／集保結算所提供
集保結算所榮獲第15屆文馨獎。圖／集保結算所提供

文化部第15屆文馨獎今（25）日舉辦頒獎典禮，表彰對台灣藝文文化維護與發揚有貢獻的企業團體及個人，集保結算所榮獲文馨獎銀獎，由總經理朱漢強出席代表領獎。

文化部為鼓勵企業、個人以多元且創意的方式支持藝術事業，自1988年起每兩年舉辦一次文馨獎表揚活動，頒發目的為表彰台灣藝術文化的維護與發揚有特殊貢獻的企業、團體及個人，以結合政府及民間力量，打造創新、創意的文化藝術，共同營造優質文化環境。

朱漢強表示，集保結算所長期踐履企業社會責任，自2017年起更將企業社會責任提升至文化藝術層面，以實際行動支持藝文創作，為在地文化紮根，創造更美善的社會。

集保結算所關注台灣多元藝術發展，提升創作風氣及培養國民美學與鑑賞素養。在推廣偏鄉學校美學教育部分，包含與雲門基金會合作舞蹈蒲公英計畫、藝術教育推廣特別演出；另外，贊助阿緱囝仔人聲樂團活動經費計畫、原聲音樂學校原住民教育服務計畫，更籌辦集保結算所當代藝術賞活動，提供國內青年藝術家發揮的舞台，這次獲文化部文馨獎肯定，更是別具意義，為集保結算所積極關懷台灣藝文發展的努力添注新動力。

集保結算所未來將持續推動藝文發展，結合扶植藝術創作與企業責任，紮根美育種子，健全文化環境，共創永續無限的精神。

集保結算所 教育部 文化部

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