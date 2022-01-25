高雄捷運O10及Y18衛武營站 聯合開發招商

高雄捷運O10及Y18衛武營站案聯合開發案，預計將在本季招商，可望引進180億元投資，興建8.5萬坪樓地板的大樓，期待成為高雄軌道經濟新地標。

高雄捷運O10及Y18衛武營站聯開案，為高雄聯開第2案，位於苓雅區及鳳山區交會處精華區位，基地位於衛武營站5號出入口處，國道一號交流道下5分鐘，基地面積約5500坪，南側為10公頃的衛武營藝術文化中心及緊鄰47公頃的衛武營都會公園，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。

高雄市政府未來將配合捷運黃線Y18站設置共構，再結合衛武營藝術文化中心，衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈。

高雄市副市長林欽榮指出，藉由高雄捷運路網建置、推動軌道經濟發展策略，高雄市政府在衛武營站5號出口的建軍站啟動捷運橘線O10土地開發，導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能，享受到站即到家、到店、到美術館的多元服務機能，預計興建約8.5萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金，創造約6000人就業機會，為高雄軌道經濟新地標，預計111年第一季招商公告。

官員表示，O10站基地除橘線捷運外，未來捷運黃線Y18站設置通車後，運用地下聯通道串聯兩個捷運站及通往衛武營藝術文化中心、三井 LaLaport，達到雙捷共構交會效益。

商品推薦