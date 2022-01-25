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8年級不敢婚？家戶數創50年新低 房市熱潮拉不動成長

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

以往房市熱絡、新成屋落成量大，會間接帶動家戶增加，與房地產景氣呈現正相關，不過去年家戶數增加數量卻不同調，據房仲業者統計2021年家戶數量變化，全年家戶增加7.27萬戶，較2010年代成長減少3成，更創下1968年以來新低，專家分析，顯見市場一方面可能因為人口老化戶數減少，一方面可能也與7年級後段班與8年級生數量較少，以及晚婚、不婚、不成家有關係。

統計顯示，從1975-2012年國內家戶數每年都增加超過10萬戶，1996年甚至一度達到20萬戶，不過最近9年家戶數增加開始放緩，僅有1年增加達10.1萬戶，多數時間家戶數增加都不到10萬戶，去年甚至創下半世紀的新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年房市呈現價量齊揚，感受不出家戶數成長放緩對市場有明顯影響，但主要因為景氣力道太強勁，遞延的、提前的都在去年下半年進場購屋，但倘若時間一久，家戶數的變化一定會與房市有相當的關連性，包括首購比例會減少、換屋需求增加與區域的興衰差異等。

以區域狀況來看，六都中，唯一呈現家戶數減少的是台北市，去年減少約8千餘戶，家戶增長最強勁的是新竹與桃園市，新竹縣增加4879戶，戶數增加2.3%，新竹市增加3111戶，增加1.8%，桃園市增加1萬5973戶，增加數量位居六都之冠，增幅達1.9%。

曾敬德表示，家戶數成長明顯的區域，也是去年房市的交易熱區，尤其這些區域持續吸引產業與台商回流，還會吸引更多的就業與購屋人口，對於區域房市形成剛性的購屋需求。

資料來源／信義房屋不動產企研室
資料來源／信義房屋不動產企研室

房市 景氣 房仲業者

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